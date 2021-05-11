Cinco vantagens de treinar em casa e se manter ativo

Mesmo com o retorno do funcionamento das academias, muita gente decidiu continuar se exercitando em casa. A decisão se deve muito por conta de ainda manter a segurança durante a pandemia e se prevenir do contágio do coronavírus. Além de exercitar e obter resultados, será que existem outras vantagens de se treinar em casa?
O personal trainer Wagner Costa conta que treinar em casa virou rotina para muita gente, seja por questões financeiras, a correria do dia a dia ou pela preguiça de ir para a academia. "Além de ser uma prática fácil e acessível, os exercícios em casa podem ser praticados a qualquer hora, se adaptando à rotina de cada um. O treino em casa ajuda a reduzir os níveis de hormônios estressantes, diminuindo a sensação de insatisfação e de sintomas depressivos e ansiogênicos. E melhora também a qualidade do sono, pois a liberação de determinados hormônios influenciam no nosso ciclo sono-vigília".
"O treino em casa ajuda a reduzir os níveis de hormônios estressantes, diminuindo a sensação de insatisfação e de sintomas depressivos"
Além desses benefícios, a verdade é que o que dá resultado não é o aparelho da musculação, mas o planejamento de treino. "É recomendado preocupar um professor capacitado para elaborar um treino de acordo com o objetivo do indivíduo, podendo utilizar elásticos, peso livre (anilhas), e peso corporal. Quando malhamos e queremos logo ver o resultado, eles aparecem de médio a longo prazo", diz Wagner Costa.
SEM BOICOTAR O TREINO
O educador físico Marciel Brandão dos Santos, da Wellness Club, conta que muita gente tem medo de ir até uma academia e prefere se exercitar na segurança de casa. "Com a orientação de um profissional de Educação Física, atendendo e entendendo as necessidades e limitações individuais, é possível planejar o treino para que o aluno consiga atingir seus objetivos e resultados, mesmo treinando em casa, ou até mesmo na sala de musculação sem utilizar aparelhos, somente com o peso corporal e alguns acessórios", explica.
"Para vencer a preguiça de estar em casa e ter um hábito de se exercitar, minha orientação é que a pessoa crie mini-hábitos"
Mesmo tendo as vantagens, de não ter que se locomover até a academia, por exemplo, algumas atitudes podem boicotar o seu treino. Então, como vencer a preguiça e aderir aos exercícios? "Para vencer a preguiça e ter um hábito de se exercitar em casa, minha orientação é que a pessoa crie mini-hábitos. Comece a fazer exercícios que você goste, o negócio é se movimentar e não ficar parado. É necessário sempre buscar orientação de um profissional", ressalta Marciel Brandão dos Santos. Os profissionais listaram 5 vantagens de treinar em casa.
Xô, sedentarismo
Malhar em casa nos permite a facilidade de poder praticar os exercícios a qualquer hora do dia. Muitas vezes, quando estamos com o dia cheio, encaixar a atividade física em algum momento livre fica mais fácil sem ter que se deslocar para outro lugar. "Além disso, não é preciso depender dos horários de funcionamento de uma academia. Não deu para fazer no sábado? Reponha o treino no domingo. Em uma academia comum, isso não seria possível, pois há dias e horários em que estará fechada", diz Wagner Costa.
Além de não ter que dividir os equipamentos de musculação, você vai estar no conforto de casa. "Se exercitar em casa passa uma sensação de maior tranquilidade", diz Wagner. Já Marciel Brandão conta que o indivíduo pode montar o ambiente como quiser. "Dispondo de ventiladores, água e lanches. E ter mais conforto".
Malhar em casa além de prático, é também mais rápido. Com o foco apenas em poucos exercícios de grande intensidade você não vai perder seu precioso tempo. "Com apenas 30 minutos por dia é possível obter ótimos resultados. Além disso, você não vai precisar se deslocar e não vai gastar tempo revezando séries nos equipamentos da academia e conversando", diz Wagner Costa.
Frequentar qualquer local privado destinado à atividade física, como academias, clubes ou boxs de crossfit, tem seus benefícios. E também os custos financeiros. "Se exercitar em casa tem a economia de dinheiro, pois costuma ficar mais em conta que academia ou outros espaços privados", diz Marciel Brandão.
Alguns estudos mostram que mais de 60% dos brasileiros estão sedentários durante a pandemia. "Por estar no conforto de casa, se a pessoa não tiver um hábito de se exercitar, com certeza, ela poderá se tornar sedentária com mais facilidade", diz Marciel Brandão. É preciso se movimentar, ter metas, escolher uma atividade física que goste e, se possível, fazer exercícios pela parte da manhã para ter mais disposição.