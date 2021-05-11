Cinco vantagens de treinar em casa e se manter ativo

Xô, sedentarismo

Malhar em casa nos permite a facilidade de poder praticar os exercícios a qualquer hora do dia. Muitas vezes, quando estamos com o dia cheio, encaixar a atividade física em algum momento livre fica mais fácil sem ter que se deslocar para outro lugar. "Além disso, não é preciso depender dos horários de funcionamento de uma academia. Não deu para fazer no sábado? Reponha o treino no domingo. Em uma academia comum, isso não seria possível, pois há dias e horários em que estará fechada", diz Wagner Costa.

Além de não ter que dividir os equipamentos de musculação, você vai estar no conforto de casa. "Se exercitar em casa passa uma sensação de maior tranquilidade", diz Wagner. Já Marciel Brandão conta que o indivíduo pode montar o ambiente como quiser. "Dispondo de ventiladores, água e lanches. E ter mais conforto".

Malhar em casa além de prático, é também mais rápido. Com o foco apenas em poucos exercícios de grande intensidade você não vai perder seu precioso tempo. "Com apenas 30 minutos por dia é possível obter ótimos resultados. Além disso, você não vai precisar se deslocar e não vai gastar tempo revezando séries nos equipamentos da academia e conversando", diz Wagner Costa.

Frequentar qualquer local privado destinado à atividade física, como academias, clubes ou boxs de crossfit, tem seus benefícios. E também os custos financeiros. "Se exercitar em casa tem a economia de dinheiro, pois costuma ficar mais em conta que academia ou outros espaços privados", diz Marciel Brandão.