Risco alto e moderado: academias podem abrir em 73 municípios do ES Crédito: Freepik

Your browser does not support the audio element. Com restrição, academias voltam a funcionar a partir de segunda no ES

Com a mudança no Mapa de Risco do Governo do Estado , a Grande Vitória e outros 43 municípios capixabas passaram a ser classificados como risco alto ao contágio da Covid-19 . Ao todo, 25 municípios deixaram o risco extremo, o que permite a estes algumas medidas menos rígidas de contenção de aglomerações, entre elas a permissão de abertura das academias, obedecendo limites que passam a valer nesta segunda-feira (26). Nos 23 municípios em risco moderado estes estabelecimentos também podem abrir.

Nos municípios em risco alto no Espírito Santo, as academias de ginástica estarão autorizadas a abrir com o máximo de 20 alunos por horário de agendamento, o que corresponde a um aluno por cada 15m², em média. Apesar da permissão, continuam proibidas as atividades aeróbicas coletivas e individuais em locais fechados.

Para os municípios antes classificados em risco extremo à Covid-19, as academias contavam com funcionamento suspenso.

Confira as atuais definições para academias e coletivos no risco alto e no risco extremo Crédito: Governo do Estado

NOVO MAPA DE RISCO

O novo mapa de risco do Espírito Santo, com vigência a partir da próxima segunda-feira (26) e validade até o dia 2 de maio, aponta para a melhoria de alguns indicadores. A Região Metropolitana - Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, Viana, Fundão e Guarapari - recebeu uma nova classificação, passou de risco extremo de transmissão da Covid-19 para o risco alto. Ao todo, são 50 cidades que estão em risco alto, 23 em risco moderado e 5 em risco extremo.

52º Mapa de risco de Crédito: Divulgação/Governo do ES

A divulgação do novo mapa de risco foi realizada pelo governador Renato Casagrande, durante pronunciamento na noite deste sexta-feira (23). Vale lembrar que no mapa vigente até domingo (25), a Capital e os municípios vizinhos continuam em risco extremo, com comércio, padarias e restaurantes fechados no domingo e sem coletivos no final de semana.

Na próxima semana cinco cidades continuarão na classificação de risco extremo para a transmissão do coronavírus: Domingos Martins, Santa Teresa, Mimoso do Sul, Ecoporanga e Pedro Canário.

O governador apontou que a quarentena de 18 dias, realizada no Estado como um grande pivô para essa redução de cidades no risco extremo.

Casagrande também reforçou que, apesar de algum sinal de melhora, ainda são necessárias medidas restritivas e a conduta individual responsável, mantendo o distanciamento social, uso de máscaras e higienização frequente das mãos.

VEJA COMO FICA A CLASSIFICAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO

RISCO EXTREMO: Domingos Martins, Ecoporanga, Mimoso do Sul, Pedro Canário e Santa Teresa.

RISCO ALTO: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Montanha, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Maria de Jetibá, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Velha e Vitória

52º Mapa de risco de Crédito: Divulgação/Governo do ES