Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo mapa de risco

Com restrição, academias voltam a funcionar a partir de segunda no ES

Nos municípios em risco alto no Espírito Santo, as academias de ginástica estarão autorizadas a abrir com o máximo de 20 alunos por horário de agendamento, o que corresponde a um aluno por cada 15m², em média

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 23:25

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

23 abr 2021 às 23:25
Mulher malhando na academia
Risco alto e moderado: academias podem abrir em 73 municípios do ES Crédito: Freepik
Com restrição, academias voltam a funcionar a partir de segunda no ES
Com a mudança no Mapa de Risco do Governo do Estado, a Grande Vitória e outros 43 municípios capixabas passaram a ser classificados como risco alto ao contágio da Covid-19. Ao todo, 25 municípios deixaram o risco extremo, o que permite a estes algumas medidas menos rígidas de contenção de aglomerações, entre elas a permissão de abertura das academias, obedecendo limites que passam a valer nesta segunda-feira (26). Nos 23 municípios em risco moderado estes estabelecimentos também podem abrir. 
Nos municípios em risco alto no Espírito Santo, as academias de ginástica estarão autorizadas a abrir com o máximo de 20 alunos por horário de agendamento, o que corresponde a um aluno por cada 15m², em média. Apesar da permissão, continuam proibidas as atividades aeróbicas coletivas e individuais em locais fechados.
Para os municípios antes classificados em risco extremo à Covid-19, as academias contavam com funcionamento suspenso.
Academias e coletivos - Transcol
Confira as atuais definições para academias e coletivos no risco alto e no risco extremo Crédito: Governo do Estado

NOVO MAPA DE RISCO

O novo mapa de risco do Espírito Santo, com vigência a partir da próxima segunda-feira (26) e validade até o dia 2 de maio, aponta para a melhoria de alguns indicadores. A Região Metropolitana - Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, Viana, Fundão e Guarapari - recebeu uma nova classificação, passou de risco extremo de transmissão da Covid-19 para o risco alto. Ao todo, são 50 cidades que estão em risco alto, 23 em risco moderado e 5 em risco extremo.
52º Mapa de risco de convivência com a pandemia no ES
52º Mapa de risco de Crédito: Divulgação/Governo do ES
A divulgação do novo mapa de risco foi realizada pelo governador Renato Casagrande, durante pronunciamento na noite deste sexta-feira (23). Vale lembrar que no mapa vigente até domingo (25), a Capital e os municípios vizinhos continuam em risco extremo, com comércio, padarias e restaurantes fechados no domingo e sem coletivos no final de semana.
Na próxima semana cinco cidades continuarão na classificação de risco extremo para a transmissão do coronavírus: Domingos Martins, Santa Teresa, Mimoso do Sul, Ecoporanga e Pedro Canário.
O governador apontou que a quarentena de 18 dias, realizada no Estado como um grande pivô para essa redução de cidades no risco extremo.
Casagrande também reforçou que, apesar de algum sinal de melhora, ainda são necessárias medidas restritivas e a conduta individual responsável, mantendo o distanciamento social, uso de máscaras e higienização frequente das mãos.

VEJA COMO FICA A CLASSIFICAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO

RISCO EXTREMO: Domingos Martins, Ecoporanga, Mimoso do Sul, Pedro Canário e Santa Teresa.
RISCO ALTO: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Montanha, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Maria de Jetibá, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Velha e Vitória
52º Mapa de risco de convivência com a pandemia no ES
52º Mapa de risco de Crédito: Divulgação/Governo do ES
RISCO MODERADO: Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Governador Lindenberg, Iconha, Itaguaçu, Itarana, Jaguaré, Laranja da Terra, Marilândia, Mucurici, Ponto Belo, Rio Bananal, Santa Leopoldina, São Domingos do Norte, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante, Vila Pavão e Vila Valério.

Veja Também

Vacina contra a Covid-19: ES pretende adquirir 4 milhões da Butanvac

Após quarentena, cai transmissão e média de mortes por Covid-19 no ES

Covid-19: confira datas de vacinação na Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Isolamento social
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados