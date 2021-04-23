52º Mapa de risco do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Governo do ES

A divulgação do novo mapa de risco foi realizada pelo governador Renato Casagrande , durante pronunciamento na noite deste sexta-feira (23). Vale lembrar que no mapa vigente até domingo (25), a Capital e os municípios vizinhos continuam em risco extremo, com comércio, padarias e restaurantes fechados no domingo e sem coletivos no final de semana.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - Grande Vitória muda para risco alto e 23 cidades estão em moderado

O governador apontou que a quarentena de 18 dias, realizada no Estado como um grande pivô para essa redução de cidades no risco extremo.

"Já há uma demanda menor por UTI. A tendência é manter a redução na ocupação de leitos, mesmo estando alta ainda. Pela primeira vez esta semana, tivemos taxa de ocupação de leitos abaixo de 90% e abrimos mais de 2 mil leitos de UTI e enfermaria. Demos conta. Se não tivéssemos tomado a decisão da quarentena, teríamos visto pessoas morrendo sem atendimento", defendeu.

Casagrande também reforçou que, apesar de algum sinal de melhora, ainda são necessárias medidas restritivas e a conduta individual responsável, mantendo o distanciamento social, uso de máscaras e higienização frequente das mãos.

COMÉRCIO DE SEGUNDA A SÁBADO NAS CIDADES EM RISCO ALTO

Nas cidades classificadas em risco alto, o comércio poderá funcionar de segunda-feira a sábado, inclusive os shoppings. Em dias úteis, de 10h às 18h, e nos sábados, das 10h às 16h. Os shoppings funcionam de 12h às 20h em dias úteis e no sábado de 12h às 16h.

Restaurantes poderão funcionar de 10h às 22h, de segunda à sexta-feira e no sábado de 10h às 16h. Também poderão abrir os bancos, assim como academias, só que estas com limitação de um aluno a cada 15 metros quadrados. Atividades aeróbicas em áreas abertas estão liberadas. Já o transporte coletivo ficará suspenso apenas no domingo.

Nas cinco cidades que permanecem em risco extremo, o funcionamento do comércio está restrito a apenas três dias, sendo quarta, quinta e sexta-feiras. Os horários também são limitados e não houve modificação. Nas lojas de rua, o atendimento pode ser feito das 10h às 18 horas, e, nos shoppings, do meio-dia às 20 horas. Bares permanecem fechados, enquanto os restaurantes só podem abrir das 10h às 16 horas. Os posto de combustíveis funcionam normalmente.

52º Mapa de risco de Crédito: Divulgação/Governo do ES

ESCOLAS

No risco alto, que reúne 50 dos municípios do Estado, as aulas permanecem no modelo remoto, porém estão autorizados atendimentos individuais presenciais para que professores possam dar assistência a seus alunos.

Nessas cidades, não há limitação de dias de semana para funcionamento do comércio, mas os horários são restritos como os dos municípios de risco extremo. Bares também não podem funcionar.

VEJA COMO FICA A CLASSIFICAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO

RISCO EXTREMO: Domingos Martins, Ecoporanga, Mimoso do Sul, Pedro Canário e Santa Teresa.

RISCO ALTO: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Montanha, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Maria de Jetibá, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Velha e Vitória