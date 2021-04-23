Covid-19: Vitória abre vagas de 1ª dose para vacinar maiores de 60 anos

Além da abertura de 2.200 novas vagas para a 2ª dose da Coronavac, o município de Vitória dará continuidade ao agendamento da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas a partir dos 60 anos. O agendamento estará disponível nesta sexta-feira (23), às 18 horas.
Serão 3.600 novas vagas para vacinações programadas para os seguintes dias e locais:
- Sábado (24): nas unidades de saúde de Conquista, Santo Antônio, Andorinhas e Ilha de Santa Maria;
- Segunda e terça-feira (dias 26 e 27): na Igreja Mannaim (ao lado do Teatro Carmélia).
O agendamento é feito pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online. Para se imunizar, é importante levar documento de identificação.