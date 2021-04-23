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Agendamento

Covid-19: Vitória abre vagas de 1ª dose para vacinar maiores de 60 anos

As vagas estarão disponíveis para agendamento nesta sexta-feira (23), às 18 horas; ao todo, serão 3.600 vagas

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 16:42

Publicado em 

23 abr 2021 às 16:42
GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
Vitória dará continuidade ao agendamento da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas a partir dos 60 anos Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF
Além da abertura de 2.200 novas vagas para a 2ª dose da Coronavac, o município de Vitória dará continuidade ao agendamento da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas a partir dos 60 anos. O agendamento estará disponível nesta sexta-feira (23), às 18 horas.
Serão 3.600 novas vagas para vacinações programadas para os seguintes dias e locais:
  • Sábado (24): nas unidades de saúde de Conquista, Santo Antônio, Andorinhas e Ilha de Santa Maria;
  • Segunda e terça-feira (dias 26 e 27): na Igreja Mannaim (ao lado do Teatro Carmélia).
O agendamento é feito pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online. Para se imunizar, é importante levar documento de identificação.

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