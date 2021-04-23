Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nesta sexta-feira (23)

Covid-19: Vitória abre 2.200 novas vagas para a 2ª dose da Coronavac

Mil doses são destinadas ao público com idade entre 65 e 69 anos e outras 1.200 para pessoas de 70 anos ou mais. A vacinação acontecerá neste sábado (24), a partir das 8h

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 15:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2021 às 15:43
Apesar do agendamento ser feito pelo telefone, algumas pessoas foram até as unidades de saúde
Vacina contra a Covid-19 Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

Atualização

23/04/2021 - 3:59
A Prefeitura de Vitória anunciou inicialmente que o agendamento seria aberto às 17 horas, mas informou que foi adiado para as 19 horas desta sexta-feira.
O município de Vitória abre, às 19h desta sexta-feira (23), o agendamento on-line de vacinação para 2.200 novas vagas para a 2ª dose da Coronavac. Desse total, sendo 1.200 serão destinadas às pessoas de 70 anos ou mais e outras 1 mil para o público com idade entre 65 e 69 anos. A vacinação acontecerá neste sábado (24), a partir das 8 horas, nos seguintes locais:
  • Na Igreja Mannaim (ao lado do Teatro Carmélia): para pessoas com 65 e 69 anos;
  • Na Unidade Básica de Saúde de Jardim Camburi: para pessoas com 70 anos ou mais;
  • Na Igreja Batista de Jardim da Penha (na rua do Canal): para pessoas com 70 anos ou mais.
As doses estão disponíveis para quem se imunizou entre os dias 19 de janeiro e 27 de março. O agendamento é feito pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online. Para se imunizar, é importante levar documento de identificação e o comprovante da 1ª dose.

Veja Também

Até junho, ES deve ter quase todos os idosos vacinados contra a Covid-19

População deve pedir que profissional mostre a vacina, diz secretário do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados