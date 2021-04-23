Covid-19: Vitória abre 2.200 novas vagas para a 2ª dose da Coronavac

Atualização
23/04/2021 - 3:59
A Prefeitura de Vitória anunciou inicialmente que o agendamento seria aberto às 17 horas, mas informou que foi adiado para as 19 horas desta sexta-feira.
O município de Vitória abre, às 19h desta sexta-feira (23), o agendamento on-line de vacinação para 2.200 novas vagas para a 2ª dose da Coronavac. Desse total, sendo 1.200 serão destinadas às pessoas de 70 anos ou mais e outras 1 mil para o público com idade entre 65 e 69 anos. A vacinação acontecerá neste sábado (24), a partir das 8 horas, nos seguintes locais:
- Na Igreja Mannaim (ao lado do Teatro Carmélia): para pessoas com 65 e 69 anos;
- Na Unidade Básica de Saúde de Jardim Camburi: para pessoas com 70 anos ou mais;
- Na Igreja Batista de Jardim da Penha (na rua do Canal): para pessoas com 70 anos ou mais.
As doses estão disponíveis para quem se imunizou entre os dias 19 de janeiro e 27 de março. O agendamento é feito pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online. Para se imunizar, é importante levar documento de identificação e o comprovante da 1ª dose.