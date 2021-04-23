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Imunização contra a Covid

População deve pedir que profissional mostre a vacina, diz secretário do ES

Orientação foi dada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva nesta sexta-feira (23) depois que um técnico em enfermagem foi afastado por fingir ter aplicado a vacina em uma idosa em Vitória

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 12:27

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

23 abr 2021 às 12:27
Apesar do agendamento ser feito pelo telefone, algumas pessoas foram até as unidades de saúde
Vacina contra a Covid: orientação é ficar de olho no momento da aplicação Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
As pessoas que forem se vacinar contra a Covid-19 devem solicitar que o profissional de saúde mostre a seringa vazia ao final da aplicação. A orientação foi dada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (23). Em Vitória, um técnico em enfermagem foi afastado do cargo depois de fingir ter aplicado a vacina em uma idosa.  
Segundo o secretário de saúde, todos os municípios do Espírito Santo devem se preocupar em garantir que a população tenha segurança no processo de imunização. 
"Recomendamos a toda a população que, no momento da vacinação, solicite que o vacinador demonstre a vacina preenchida antes da aplicação, e que após a aplicação apresente a seringa vazia. Isso para garantir plena segurança da população. É muito ruim que a população sinta insegurança diante desse processo. Precisamos que todos os municípios adotem medidas capazes de dar segurança e alegria à população durante o processo de imunização", afirmou.

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MULTA PARA QUEM APLICAR VACINA DE VENTO

Na última quarta-feira (21), um técnico de enfermagem fingiu aplicar a vacina em uma idosa, no posto de saúde de Santo André, na Grande São Pedro, em Vitória. A situação foi flagrada pela neta da idosa, que registrou a cena em vídeo. Após o episódio, um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi instaurado e o técnico em enfermagem, que é servidor público municipal, pode ser demitido.
"Um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), já foi instaurado podendo, até mesmo, levar à demissão do servidor. A Secretaria de Saúde de Vitória lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a família. Trata-se de um caso isolado no município", informou a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) por nota.
No Espírito Santo, quem aplicar a "vacina de vento" pode ser multado em até R$ 29 mil. No país, também estão sob investigação alguns casos semelhantes, em que o aplicador aperta o êmbolo de uma seringa vazia no braço de uma pessoa que esperava ser imunizada contra a doença. Ou deixa de aplicar a dose que está na seringa.

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