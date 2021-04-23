População deve pedir que profissional mostre a vacina, diz secretário do ES

Vacina contra a Covid: orientação é ficar de olho no momento da aplicação Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

Segundo o secretário de saúde, todos os municípios do Espírito Santo devem se preocupar em garantir que a população tenha segurança no processo de imunização.

"Recomendamos a toda a população que, no momento da vacinação, solicite que o vacinador demonstre a vacina preenchida antes da aplicação, e que após a aplicação apresente a seringa vazia. Isso para garantir plena segurança da população. É muito ruim que a população sinta insegurança diante desse processo. Precisamos que todos os municípios adotem medidas capazes de dar segurança e alegria à população durante o processo de imunização", afirmou.

MULTA PARA QUEM APLICAR VACINA DE VENTO

Na última quarta-feira (21), um técnico de enfermagem fingiu aplicar a vacina em uma idosa, no posto de saúde de Santo André, na Grande São Pedro, em Vitória. A situação foi flagrada pela neta da idosa, que registrou a cena em vídeo. Após o episódio, um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi instaurado e o técnico em enfermagem, que é servidor público municipal, pode ser demitido.

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