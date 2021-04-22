Técnico é afastado após fingir que aplicou vacina em idosa em Vitória

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O órgão detalhou que afastamento do profissional ocorreu de forma preventiva e visa a abertura de procedimento administrativo para averiguação dos fatos. A Semus disse, ainda, que repudia veementemente esse tipo de conduta e preza pela atenção e profissionalismo dos servidores atuantes nos serviços de saúde, sobretudo profissionais que fazem parte da campanha de vacinação.