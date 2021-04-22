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Técnico é afastado após fingir que aplicou vacina em idosa em Vitória

Um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) já foi instaurado e o técnico em enfermagem, que é servidor público municipal, pode ser demitido. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (21)

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 12:01

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

22 abr 2021 às 12:01
No vídeo, técnico finge
No vídeo, técnico finge Crédito: Reprodução
Um técnico em enfermagem foi afastado após fingir que aplicou a vacina contra a Covid-19 em uma idosa no posto de saúde de Santo André, na Grande São Pedro, em Vitória. O caso aconteceu na manhã da última quarta-feira (21) e a situação foi flagrada pela neta da idosa, que registrou a cena em vídeo (veja abaixo).
A reportagem de A Gazeta cobrou respostas da Prefeitura de Vitória sobre o caso. Através de nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) informou que tomou conhecimento da situação e que imediatamente a direção da unidade providenciou a efetivação da vacinação para a idosa e afastou o profissional do posto de trabalho.
O órgão detalhou que afastamento do profissional ocorreu de forma preventiva e visa a abertura de procedimento administrativo para averiguação dos fatos. A Semus disse, ainda, que repudia veementemente esse tipo de conduta e preza pela atenção e profissionalismo dos servidores atuantes nos serviços de saúde, sobretudo profissionais que fazem parte da campanha de vacinação.
"Um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), já foi instaurado podendo, até mesmo, levar à demissão do servidor. A Secretaria de Saúde de Vitória lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a família. Trata-se de um caso isolado no município", finalizou a Semus.
No Espírito Santoquem aplicar a "vacina de vento" pode ser multado em até R$ 29 mil. No país, também estão sob investigação alguns casos semelhantes, em que o aplicador aperta o êmbolo de uma seringa vazia no braço de uma pessoa que esperava ser imunizada contra a doença. Ou deixa de inocular a dose que está na seringa.

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