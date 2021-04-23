Em meio ao negacionismo, políticos do ES posam para fotos para incentivar vacinação

Em 28 de outubro de 1956, o astro americano Elvis Presley subia no palco do programa de TV The Ed Sullivan Show, um dos mais famosos nos Estados Unidos . Naquele dia, o rei do rock não apenas cantou, mas foi vacinado contra a poliomielite, ao vivo, para milhares de telespectadores.

Na época, os Estados Unidos enfrentava uma onda da doença, mas a desconfiança a respeito da vacina era grande. A atitude de Elvis Presley incentivou muitos jovens a se vacinar e, segundo registros da época, fez com que as taxas de vacinação crescessem 80% em apenas seis meses.

Mais de seis décadas depois, a mesma estratégia é usada por políticos e artistas brasileiros. Para encorajar a população a se vacinar contra a Covid-19 , doença que já matou mais de 380 mil pessoas no Brasil, eles têm divulgado fotos e vídeos no momento da vacinação.

A atitude visa incentivar a vacinação no Estado, ante um cenário em que muitos duvidam da eficácia das vacinas, a reboque do discurso propagado, por muito tempo, pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O chefe do Executivo federal mudou a postura recentemente e, agora, defende a vacinação. Ele, contudo, ainda não se vacinou, mesmo pertencendo a uma faixa etária prioritária . A mudança no comportamento foi acompanhada por políticos bolsonaristas no Espírito Santo, que também passaram a pedir para que as pessoas se vacinem.

Com a incipiência da vacina da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, Bolsonaro tentou desestimular a vacinação. Disse que não se responsabilizaria pelos efeitos da vacina, criou dúvidas em relação à eficácia e até mesmo sobre o fabricante. Apelidou a Coronavac de "vacina chinesa".

A postura negacionista do presidente refletiu no comportamento da população. A exemplo do presidente, muitas pessoas ainda se recusam a usar máscaras e defendem o tratamento precoce contra a Covid-19, mesmo sem qualquer baseamento científico. A eficácia da vacina gerou desconfiança e alimentou discursos contra a vacinação.

Para combater o negacionismo e convencer as pessoas da importância da vacinação, políticos capixabas começaram a posar para fotos quando eram imunizados. Na última semana, o governador Renato Casagrande (PSB) recebeu a primeira dose da vacina em Vitória e gravou um vídeo incentivando a população.

"A pandemia acontece em todo o mundo e temos que estar em sintonia e respeitando a ciência", disse, em uma publicação no Instagram, em que agradeceu aos profissionais de saúde e disse que eles estavam salvando as vidas das pessoas.

Após cumprir os protocolos de espera, tomei hoje a minha primeira dose de vacina contra a Covid-19. E isso só foi possível graças à ciência e a tantos profissionais que têm se empenhado nessa luta em favor da vida. Que tão logo todos os brasileiros possam, também, ser imunizados. pic.twitter.com/Zbr6MXnwQp — Paulo Hartung (@PauloHartungES) April 10, 2021

"Acreditar na ciência é se vacinar. É aquilo que a gente faz quando nasce um filho da gente. A primeira coisa que a gente faz é vacinar os filhos, porque a gente acredita na ciência. Então, estou muito feliz de ter chegado a este momento", disse.

Prefeito de Linhares, Guerino Zanon (MDB) é vacinado contra a Covid-19 Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

MUDANÇA NO DISCURSO BOLSONARISTA

O deputado federal Evair de Melo (PP) tem usado as redes sociais para anunciar repasses de vacinas do governo federal aos Estados e fazer propaganda de vacinas como a de Oxford, que está sendo produzida pela Fiocruz. Evair não faz menção em suas postagens à Coronavac.

O parlamentar, contudo, ressalta que foi um dos que buscou interlocução com a China, em janeiro deste ano, para liberação de insumos para produção de vacina. Evair presidiu a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comércio Internacional para buscar aproximação do governo federal com o país asiático.

"Eu incentivo vacina desde o início da pandemia. Trabalhei fortemente na reaproximação Brasil/China e tratei inúmeras vezes oficialmente com a Embaixada chinesa sobre o tema da vacina", afirmou o deputado, que procurou a reportagem para se manifestar após a publicação do texto.

Manato defende o uso de medicamentos que não têm eficácia comprovada para Covid-19 no tratamento da doença. Assim como a esposa Soraya Manato, disse que preferia ter sido imunizado com a Sputnik V, que não está disponível no Brasil, reforçando o discurso que desconfiança em relação à Coronavac.

Apesar de estimular a população a se vacinar, Bolsonaro ainda não se vacinou. Ele está apto a receber o imunizante desde o início de abril.

No Brasil, cerca de 27 milhões de pessoas já foram vacinadas ao menos com a primeira dose da vacina. No Espírito Santo o número é de 608.773, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde divulgados na noite de quinta-feira (22).