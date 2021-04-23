Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nesta sexta (23)

Covid-19: Cariacica abre agendamento de vacinação para pessoas acima de 60 anos

Prefeitura também está aplicando a segunda dose da vacina para que quem tem 65 anos ou mais e recebeu a primeira dose até o dia 27 de março.

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 09:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2021 às 09:54
Profissional da saúde aplica vacina contra a Covid-19
Profissional da saúde aplica vacina contra a Covid-19 Crédito: Freepik
O município de Cariacica vai abrir novas vagas de vacinação contra a Covid-19 na tarde desta sexta-feira (23). O agendamento poderá ser feito a partir das 17 horas, no site da prefeitura. Desta vez,  as vagas são para quem tem mais de 60 anos de idade e ainda não recebeu a primeira dose da vacina.
A prefeitura de Cariacica também está aplicando a segunda dose da vacina para que quem tem 65 anos ou mais e recebeu a primeira dose até o dia 27 de março.

ES VAI RECEBER 70 MIL DOSES NESTA SEXTA

O Espírito Santo deve receber um novo lote com mais de 70 mil de vacina contra o coronavírus nesta sexta-feira (23). A previsão é de que a remessa contenha 70.400 doses, sendo 57 mil da farmacêutica Oxford/Astrazeneca e outras 13.400 doses da Coronavac, produzida no Instituto Butantan com insumos do laboratório chinês Sinovac, segundo Danielle Grilo, coordenadora do Programa de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde.
As doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio para cadastramento, na Capital. A previsão é que a distribuição às regionais de saúde Norte, Sul e Central ocorra na tarde de sexta-feira (23).

Veja Também

EUA avaliam ajudar na vacinação do Brasil, diz embaixador a Casagrande

Em meio ao negacionismo, políticos do ES posam para fotos para incentivar vacinação

Pazolini pede desculpas a idosa que foi enganada na vacinação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Vacina Prefeitura de Cariacica Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
Homem ataca viatura da PM em Vila Velha e é preso 20 dias após sair da cadeia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados