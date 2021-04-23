Covid-19: Cariacica abre agendamento de vacinação para pessoas acima de 60 anos

O município de Cariacica vai abrir novas vagas de vacinação contra a Covid-19 na tarde desta sexta-feira (23). O agendamento poderá ser feito a partir das 17 horas, no site da prefeitura. Desta vez, as vagas são para quem tem mais de 60 anos de idade e ainda não recebeu a primeira dose da vacina.
A prefeitura de Cariacica também está aplicando a segunda dose da vacina para que quem tem 65 anos ou mais e recebeu a primeira dose até o dia 27 de março.
ES VAI RECEBER 70 MIL DOSES NESTA SEXTA
O Espírito Santo deve receber um novo lote com mais de 70 mil de vacina contra o coronavírus nesta sexta-feira (23). A previsão é de que a remessa contenha 70.400 doses, sendo 57 mil da farmacêutica Oxford/Astrazeneca e outras 13.400 doses da Coronavac, produzida no Instituto Butantan com insumos do laboratório chinês Sinovac, segundo Danielle Grilo, coordenadora do Programa de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde.
As doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio para cadastramento, na Capital. A previsão é que a distribuição às regionais de saúde Norte, Sul e Central ocorra na tarde de sexta-feira (23).