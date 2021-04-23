Covid-19: confira datas de vacinação na Grande Vitória

Coronavac é uma das vacinas enviadas pelo governo federal para imunizar os capixabas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Se você é morador da Grande Vitória deve ficar atento ao cronograma de agendamento e aplicação das doses de vacina contra a Covid-19 em sua cidade. Para evitar aglomeração, muitas prefeituras estão optando pelo serviço de marcação on-line.

Nesta sexta-feira (23), o Estado recebeu 70.400 mil doses de imunizantes. Nesta décima quarta remessa, foram entregues 57.000 doses da vacina Covishield (Oxford/Fiocruz) e 13.400 doses da Coronavac (Sinovac/Butantan).

Semanalmente, o Estado recebe doses de vacinas contra o novo coronavírus Crédito: Divulgação/Sesa

VITÓRIA

Em Vitória , o agendamento de 2.200 novas vagas para a segunda dose da Coronavac foi aberto às 19h desta sexta-feira (23). Serão 1.200 doses para pessoas de 70 anos de idade ou mais e 1.000 para o público com idade entre 65 e 69 anos.

Vitória Online. Para se imunizar, é importante levar documento de identificação e o comprovante da primeira dose. A primeira dose será aplicada nos seguintes locais: Mais cedo, às 18h, foram abertas 3.600 novas vagas para aplicação da primeira dose para pessoas a partir dos 60 anos. Ambos os agendamentos podem ser feito no site da prefeitura ou pelo aplicativo. Para se imunizar, é importante levar documento de identificação e o comprovante da primeira dose. A primeira dose será aplicada nos seguintes locais:

Sábado (24): nas unidades de saúde de Conquista, Santo Antônio, Andorinhas e Ilha de Santa Maria;

nas unidades de saúde de Conquista, Santo Antônio, Andorinhas e Ilha de Santa Maria; Segunda e terça-feira (dias 26 e 27): na Igreja Mannaim (ao lado do Teatro Carmélia).

Vitória abriu 3.600 vagas para idosos acima de 60 anos nesta sexta (23) Crédito: Fernando Madeira

SERRA

Serra vai abrir nesta sexta-feira (23), a partir das 20h, vagas para a primeira dose de idosos com 60 anos ou mais, e para segunda dose em idosos com 65 anos ou mais e em trabalhadores de saúde.

Ao todo, serão oferecidas 6.580 doses do imunizante a serem aplicadas no sábado (24), segunda (26), terça (27) e quarta-feira (28). O agendamento deve ser feito no site da prefeitura

"Os cidadãos devem ficar atentos às datas indicadas no cartão de vacinação para agendamento da segunda dose. Segundo comunicado do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria Estadual de Saúde, o reforço deverá seguir os intervalos recomendados entre as doses para garantir uma melhor proteção", reforça, por nota.

Vacina do laboratório Sinovac/Butantan (Coronavac): a partir de 28 dias da primeira dose.

Vacina do laboratório Oxford/Fiocruz (Covishield): a partir de 12 semanas (84 dias) da primeira dose.

Serra vai vacinar o público neste sábado (24) até a próxima quarta (28) Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

VILA VELHA

Já Vila Velha disponibilizou mais 3.100 vagas para vacinação do público-alvo - primeira dose para pessoas acima de 65 anos e segunda dose para profissionais de saúde - com a vacina da AstraZeneca. As vagas foram abertas às 19h desta sexta (23) no site da prefeitura. A população acamada ou com dificuldade de locomoção está sendo vacinada em casa pelas equipes de saúde.

CARIACICA

Cariacica informou que o cronograma de vacinação no município atende aos grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Até esta quinta-feira (22), 52.261 pessoas haviam sido vacinadas com a primeira dose e 13.680 com a segunda dose. Nesta sexta-feira (23), às 17 horas, foi aberto agendamento para a primeira dose em pessoas com 60 anos ou mais no site da prefeitura

VIANA

A vacinação dos idosos de Viana é domiciliar e não há necessidade de agendamento on-line porque, segundo informou a prefeitura, a Secretaria de Saúde possui 100% de cobertura de Estratégia da Família e tem um controle do público-alvo, através do conhecimento dos agentes comunitários de saúde que realizam visitas regulares aos moradores de cada bairro.

Em Viana, no sábado (24), haverá vacinação da primeira dose para grupo de 60 a 64, nos seguintes bairros: Areinha; Campo Verde; Ipanema; Jucu; Nova Bethânia I; Primavera; Universal e Viana Sede e área Rural. Já a aplicação da segunda dose para quem tem 70 a 74 será em Vila Bethânia. Até esta quinta (22), 9.914 pessoas tinham sido vacinadas com a primeira dose e 2.041 com a segunda.

Doses de Coronav acondicionadas para aplicação no público-alvo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

GUARAPARI

A prefeitura de Guarapari informou que aguarda a chegada de novas doses para a realização de novos agendamentos. Na próxima segunda-feira (26), os idosos acima de 70 anos que tomaram a primeira dose da vacina do Butantan (Coronavac) nos dias 24, 25, 26 e 27 de março, vão receber a segunda dose do imunizante.

A aplicação será realizada das 8h às 14h, no Complexo Esportivo Maurice Santos (Drive Thru) e na Escola Ana Rocha Lyra (idosos ativos/sem carro). É obrigatório levar cartão SUS, CPF e cartão de vacinação contra a Covid (entregue no ato da primeira dose).

"A prefeitura reforça que não há necessidade de passar a noite na fila ou chegar muito cedo, pois quem já tomou a primeira dose da vacina, já possui a segunda dose garantida", destacou, por nota. Confira o calendário.