Professor Francisco Xavier morre vítima da Covid-19 em Guarapari

Morreu na noite desta quinta-feira (22), em decorrência de complicações da Covid-19, o professor de matemática Francisco de Assis Xavier, chamado pela legião de alunos que o admiravam de "professor Chicão". O educador, também coordenador de turno por mais de 10 anos na rede pública de Guarapari, que também chegou a atuar como mestre de cerimônias no município, recebeu diversas homenagens nas redes sociais.
De acordo com informações da Prefeitura de Guarapari, a última escola em que o professor atuou no município foi o Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (Cmeja), em 2017. Atualmente, o professor trabalhava na rede de ensino de Anchieta, município vizinho.
Dentre as manifestações divulgadas, a Prefeitura de Guarapari publicou em seu perfil no Instagram uma nota em solidariedade à família de Francisco.
A Câmara Municipal de Guarapari também manifestou pesar nas redes sociais.