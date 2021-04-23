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"Chicão"

Professor Francisco Xavier morre vítima da Covid-19 em Guarapari

Segundo a Prefeitura de Guarapari, o professor atuou na rede de ensino do município pela última vez em 2017. Atualmente, ele trabalhava na rede pública de Anchieta

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 17:14

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

23 abr 2021 às 17:14
De Guarapari
O professor Francisco Xavier foi vítima da Covid-19 Crédito: Reprodução | Redes sociais
Morreu na noite desta quinta-feira (22), em decorrência de complicações da Covid-19, o professor de matemática Francisco de Assis Xavier, chamado pela legião de alunos que o admiravam de "professor Chicão". O educador, também coordenador de turno por mais de 10 anos na rede pública de Guarapari, que também chegou a atuar como mestre de cerimônias no município, recebeu diversas homenagens nas redes sociais.
De acordo com informações da Prefeitura de Guarapari, a última escola em que o professor atuou no município foi o Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (Cmeja), em 2017. Atualmente, o professor trabalhava na rede de ensino de Anchieta, município vizinho.
Dentre as manifestações divulgadas, a Prefeitura de Guarapari publicou em seu perfil no Instagram uma nota em solidariedade à família de Francisco.
A Câmara Municipal de Guarapari também manifestou pesar nas redes sociais.

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