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Serra vai distribuir 65 mil kits de alimentos a alunos da rede pública

Distribuição dos kits começa na manhã da próxima segunda-feira (26). As famílias de estudantes da rede municipal devem seguir cronograma para evitar aglomerações

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 15:58

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

23 abr 2021 às 15:58
Cesta básica
Itens básicos como arroz, feijão, óleo, frango e macarrão fazem parte do "kit alimentação escolar" Crédito: Rafaela Frutoso
A partir da próxima segunda-feira (26), alunos da rede pública municipal da Serra receberão uma espécie de cesta básica, chamada de "kit alimentação escolar". A distribuição acontecerá na Escola Manoel Vieira Lessa, que fica no bairro José de Anchieta II, a partir das 7 horas.
Serra vai distribuir 65 mil kits de alimentos a alunos da rede pública
Serão beneficiados todos os estudantes devidamente matriculados nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ao todo, serão distribuídas 65 mil unidades através de agendamento, para evitar aglomerações.
"Essa medida visa reforçar a alimentação das nossas crianças e adolescentes que, neste momento, estão acompanhando as aulas de forma remota por causa da pandemia"
Alessandro Bermudes - Secretário de Educação da Serra
De acordo com Prefeitura da Serra, as famílias dos estudantes devem aguardar o comunicado que informará o dia e o horário para a retirada. O cronograma será enviado por grupos de WhatsApp e divulgado por informes escritos e da rádio comunitária. É importante que o cronograma seja respeitado.
O "kit alimentação escolar" é composto por diversos itens, como arroz, feijão, frango, macarrão, leite em pó, canjiquinha, fubá, óleo, açúcar e biscoito. Anteriormente, entre os meses de fevereiro e março deste ano, a Secretaria de Educação da Serra já havia distribuído a primeira remessa, também composta por 65 mil cestas.

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