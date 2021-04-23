Serra vai distribuir 65 mil kits de alimentos a alunos da rede pública

Serão beneficiados todos os estudantes devidamente matriculados nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ao todo, serão distribuídas 65 mil unidades através de agendamento, para evitar aglomerações.

"Essa medida visa reforçar a alimentação das nossas crianças e adolescentes que, neste momento, estão acompanhando as aulas de forma remota por causa da pandemia"

O "kit alimentação escolar" é composto por diversos itens, como arroz, feijão, frango, macarrão, leite em pó, canjiquinha, fubá, óleo, açúcar e biscoito. Anteriormente, entre os meses de fevereiro e março deste ano, a Secretaria de Educação da Serra já havia distribuído a primeira remessa, também composta por 65 mil cestas.