Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Vacina contra a Covid-19: ES pretende adquirir 4 milhões da Butanvac

O governador Renato Casagrande reforçou sobre a incerteza quanto a aceleração da vacinação no Brasil, e diz que o Estado busca alternativas, fazendo contato com diversas empresas e farmacêuticas

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 20:55

Anvisa recebe pedido para início de testes clínicos da vacina Butanvac
Butantan solicitou à Anvisa aprovação para testar Butanvac em humanos Crédito: flickr/191837824@N06
Durante pronunciamento na noite desta sexta-feira (23), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, revelou que o Estado capixaba tem interesse em adquirir 4 milhões da vacina da Butanvac, a primeira vacina nacional em desenvolvimento contra a Covid-19, produzida pelo Instituto Butantan.
"Durante visita ao Instituto Butantan, fizemos uma manifestação de interesse para adquirir 4 milhões de doses da Butanvac, que poderá estar à disposição a partir de setembro"
Renato Casagrande - governador do Espírito Santo
"Ontem tive um encontro com o governador João Dória (de São Paulo), tratando de vacinas, do funcionamento do Instituto Butantan e sobre a Coronavac e a Butanvac, que é uma nova vacina. Tratamos de parcerias importantes com o Estado de São Paulo. Hoje (23) de manhã visitamos o Instituto Butantan e nos reunimos com a diretoria. Visitamos o local de embalo e produção da Coronavac, assim como o local que será produzida a Butanvac", contou Casagrande.
O governador Renato Casagrande visitou o Instituto Butantan, em São Paulo, nesta sexta-feira (23) Crédito: Giovani Pagotto/Governo-ES
O chefe do Executivo estadual reforçou sobre a incerteza quanto a aceleração da vacinação no Brasil e diz que o governo do Estado busca alternativas, fazendo contato com diversas empresas e farmacêuticas de modo a agilizar a vacinação no Estado capixaba. 
"Nós não conseguimos ainda comprar (vacinas). Nenhum Estado conseguiu porque são poucos fornecedores, mas estamos tentando, estamos buscando. Se algum atender a gente, vamos agilizar a vacinação dos capixabas. O nosso compromisso, dos governadores, é aportar essas vacinas no Plano Nacional de Imunização (PNI), se o Governo Federal nos ressarcir. Do mesmo jeito pode acontecer com os R$ 37 milhões de doses da Sputinik. É um acordo feito entre todos os Estados", finalizou.

REVEJA O PRONUNCIAMENTO

Durante o pronunciamento na noite desta sexta-feira (23), Casagrande ainda falou sobre a redução da taxa de transmissão do novo coronavírus no Espírito Santo, detalhou sobre a queda de casos confirmados e ativos e divulgou o novo Mapa de Gestão de Risco, vigente a partir de segunda-feira (26). Para rever os principais pontos, clique aqui ou assista abaixo.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados