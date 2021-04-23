Vacina contra a Covid-19: ES pretende adquirir 4 milhões da Butanvac

Durante pronunciamento na noite desta sexta-feira (23), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, revelou que o Estado capixaba tem interesse em adquirir 4 milhões da vacina da Butanvac, a primeira vacina nacional em desenvolvimento contra a Covid-19, produzida pelo Instituto Butantan.
"Durante visita ao Instituto Butantan, fizemos uma manifestação de interesse para adquirir 4 milhões de doses da Butanvac, que poderá estar à disposição a partir de setembro"
"Ontem tive um encontro com o governador João Dória (de São Paulo), tratando de vacinas, do funcionamento do Instituto Butantan e sobre a Coronavac e a Butanvac, que é uma nova vacina. Tratamos de parcerias importantes com o Estado de São Paulo. Hoje (23) de manhã visitamos o Instituto Butantan e nos reunimos com a diretoria. Visitamos o local de embalo e produção da Coronavac, assim como o local que será produzida a Butanvac", contou Casagrande.
O chefe do Executivo estadual reforçou sobre a incerteza quanto a aceleração da vacinação no Brasil e diz que o governo do Estado busca alternativas, fazendo contato com diversas empresas e farmacêuticas de modo a agilizar a vacinação no Estado capixaba.
"Nós não conseguimos ainda comprar (vacinas). Nenhum Estado conseguiu porque são poucos fornecedores, mas estamos tentando, estamos buscando. Se algum atender a gente, vamos agilizar a vacinação dos capixabas. O nosso compromisso, dos governadores, é aportar essas vacinas no Plano Nacional de Imunização (PNI), se o Governo Federal nos ressarcir. Do mesmo jeito pode acontecer com os R$ 37 milhões de doses da Sputinik. É um acordo feito entre todos os Estados", finalizou.
Durante o pronunciamento na noite desta sexta-feira (23), Casagrande ainda falou sobre a redução da taxa de transmissão do novo coronavírus no Espírito Santo, detalhou sobre a queda de casos confirmados e ativos e divulgou o novo Mapa de Gestão de Risco, vigente a partir de segunda-feira (26).