Criminosos usam carro para arrombar loja e furtar celulares em Ibatiba

Uma loja de celulares foi arrombada e furtada na madrugada
de sábado (7) no distrito de Santa Clara, em Ibatiba, na Região Serrana do
Espírito Santo. Para invadir o estabelecimento, os suspeitos bateram com um carro na
fachada de vidro e quebraram a porta. Câmeras de segurança flagraram o crime (veja no vídeo acima).
De acordo com registro da Polícia Militar, sete aparelhos celulares
foram furtados. O dono da loja contou aos militares que foi avisado por
moradores vizinhos sobre o crime. Ao chegar ao comércio, encontrou a porta de
vidro quebrada e a porta de aço arrombada.
Imagens das câmeras de segurança mostram que os suspeitos utilizaram um Volkswagen Gol branco para invadir o estabelecimento. Um dos homens entrou na loja e furtou os aparelhos celulares, enquanto outro permaneceu do lado de fora dando apoio. Testemunhas também relataram que havia uma mulher no veículo.
Após o crime, os suspeitos fugiram pela rodovia ES 185. A Polícia Militar identificou a placa usada no carro, mas descobriu que havia sido furtada de outro veículo Gol em Irupi. As investigações apontam que o automóvel utilizado no crime pode ter sido furtado em Iúna, no último fim de semana. O veículo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (8) em meio a uma plantação de café em Irupi.
A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Ibatiba que trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 181, pelo WhatsApp (27) 99253-8181 ou pelo site Disque-Denúncia 181.