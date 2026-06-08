Criminosos usam carro para arrombar loja e furtar celulares em Ibatiba

Uma loja de celulares foi arrombada e furtada na madrugada de sábado (7) no distrito de Santa Clara, em Ibatiba, na Região Serrana do Espírito Santo. Para invadir o estabelecimento, os suspeitos bateram com um carro na fachada de vidro e quebraram a porta. Câmeras de segurança flagraram o crime (veja no vídeo acima).





De acordo com registro da Polícia Militar, sete aparelhos celulares foram furtados. O dono da loja contou aos militares que foi avisado por moradores vizinhos sobre o crime. Ao chegar ao comércio, encontrou a porta de vidro quebrada e a porta de aço arrombada.





Imagens das câmeras de segurança mostram que os suspeitos utilizaram um Volkswagen Gol branco para invadir o estabelecimento. Um dos homens entrou na loja e furtou os aparelhos celulares, enquanto outro permaneceu do lado de fora dando apoio. Testemunhas também relataram que havia uma mulher no veículo.