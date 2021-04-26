Aprenda três opções de sucos pré-treino para turbinar o corpo

Com as academias liberadas - mas com restrições - após quase um mês fechadas, devido às medidas do Governo para conter o risco extremo de contágio do coronavírus, é hora de voltar ao ritmo. Que tal aderir o suco pré-treino com objetivo de turbinar o corpo? A nutricionista Gabriela Sampaio explica que as bebidas têm o objetivo de fornecer energia e nutrientes para um melhor desempenho durante a atividade física. "Dependendo dos ingredientes do suco, ele pode auxiliar numa melhor disposição para o exercício", diz.
Alguns sucos são boas fontes de nutrientes para o corpo cumprir a sua meta. "Para preparar o corpo para a prática de uma atividade esportiva, o suco precisa ter um alimento fonte de carboidrato, como uma fruta, algumas especiarias e/ou raízes", conta Gabriela.
EM QUE MOMENTO TOMAR?
A nutricionista Fernanda Pignaton explica que os sucos são fontes de carboidratos. "Eles podem ser usados como fonte de energia para o treino como, por exemplo, suco de uva integral ou de laranja com beterraba", diz.
A profissional diz que um bom suco deve ter os fitoativos e vitaminas das frutas associados a fibras para evitar os picos de insulina. "Pessoas com refluxo devem dar preferência a pré-treinos sólidos ao invés de sucos. Mas se forem tomá-los, deve ser com cerca de 1 a 2 horas antes do treino", sugere Fernanda.
Gabriela diz que de forma geral, a orientação é consumir o suco pré-treino de 30 a 40 minutos antes da prática do exercício. "Porém, isso pode depender de cada pessoa e de cada objetivo. Atletas de alto rendimento, por exemplo, podem ter uma indicação diferenciada". Confira três receitas de suco pré-treino que ajudam a turbinar o corpo.
SUCO DE BETERRABA, LARANJA E GENGIBRE
A beterraba é fonte de nitrato, que aumenta nossa produção de óxido nítrico, promovendo a vasodilatação e melhorando a performance em exercícios aeróbicos ou de força. Já o gengibre reduz a dor muscular após o exercício, por causa do seu efeito anti-inflamatório.
- INGREDIENTES:
- 1/4 beterraba
- 1 pedaço de gengibre
- 2 laranjas
- 150 ml de água
- Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador e tome 40 minutos antes do exercício
SUCO DE MELANCIA
O suco de melancia contém L-citrulina, que é um aminoácido não essencial que pode reduzir o acúmulo de ácido lático no sangue, melhorando a resistência durante o exercício.
- INGREDIENTES:
- 2 fatias de melancia
- 1 colher de chá de canela
- 150 ml de água
- Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador e tome 40 mim antes do exercício.
SUCO DE AÇAÍ COM BANANA
Este suco é fonte de energia para atividades e ainda fortalece o sistema imunológico.
- INGREDIENTES:
- 1 polpa de açaí pura
- 1 banana
- 150 ml de água
- Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador e tome 40 mim antes do exercício.