Aprenda três opções de sucos pré-treino para turbinar o corpo

O suco de melancia pode ajudar na melhora da resistência durante o exercício Crédito: Freepik

Alguns sucos são boas fontes de nutrientes para o corpo cumprir a sua meta. "Para preparar o corpo para a prática de uma atividade esportiva, o suco precisa ter um alimento fonte de carboidrato, como uma fruta, algumas especiarias e/ou raízes", conta Gabriela.

EM QUE MOMENTO TOMAR?

A nutricionista Fernanda Pignaton explica que os sucos são fontes de carboidratos. "Eles podem ser usados como fonte de energia para o treino como, por exemplo, suco de uva integral ou de laranja com beterraba", diz.

A profissional diz que um bom suco deve ter os fitoativos e vitaminas das frutas associados a fibras para evitar os picos de insulina. "Pessoas com refluxo devem dar preferência a pré-treinos sólidos ao invés de sucos. Mas se forem tomá-los, deve ser com cerca de 1 a 2 horas antes do treino", sugere Fernanda.

Gabriela diz que de forma geral, a orientação é consumir o suco pré-treino de 30 a 40 minutos antes da prática do exercício. "Porém, isso pode depender de cada pessoa e de cada objetivo. Atletas de alto rendimento, por exemplo, podem ter uma indicação diferenciada". Confira três receitas de suco pré-treino que ajudam a turbinar o corpo.

SUCO DE BETERRABA, LARANJA E GENGIBRE

O suco de beterraba com laranja ajuda na performance em exercícios aeróbicos ou de força Crédito: Freepik

A beterraba é fonte de nitrato, que aumenta nossa produção de óxido nítrico, promovendo a vasodilatação e melhorando a performance em exercícios aeróbicos ou de força. Já o gengibre reduz a dor muscular após o exercício, por causa do seu efeito anti-inflamatório.

INGREDIENTES:

1/4 beterraba

1 pedaço de gengibre

2 laranjas

150 ml de água





Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador e tome 40 minutos antes do exercício



SUCO DE MELANCIA

O suco de melancia pode ajudar na melhora da resistência durante o exercício. Crédito: Freepik

O suco de melancia contém L-citrulina, que é um aminoácido não essencial que pode reduzir o acúmulo de ácido lático no sangue, melhorando a resistência durante o exercício.

INGREDIENTES:

2 fatias de melancia

1 colher de chá de canela

150 ml de água





Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador e tome 40 mim antes do exercício.



SUCO DE AÇAÍ COM BANANA

O suco de açaí fortalece o sistema imunológico Crédito: @polpaville

Este suco é fonte de energia para atividades e ainda fortalece o sistema imunológico.