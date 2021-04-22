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Bem-estar e saúde

Tá difícil emagrecer? Personal trainers revelam seis táticas para ajudar

Estabelecer metas realistas, alternar os exercícios e dar a devida importância para a boa alimentação são apenas alguns dos macetes para alcançar o objetivo

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 17:00

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

22 abr 2021 às 17:00
Homem se exercitando na academia
A musculação é uma excelente modalidade para baixar a porcentagem de gordura e ganhar massa muscular, tonificando seu corpo Crédito: Freepik
A prática da atividade física pode trazer diversos benefícios para a vida. Nesse momento de pandemia, além de manter o condicionamento físico em dia e espantar a preguiça, também ajuda a controlar a ansiedade, medo e a emagrecer de forma saudável. Mas você não tem conseguido perder peso mesmo se exercitando corretamente? Saiba que existem algumas táticas que podem te ajudar.
Estabelecer metas realistas, alternar os exercícios e dar a devida importância à boa alimentação são apenas alguns dos macetes para alcançar o objetivo. "Deve existir sempre um equilíbrio entre a alimentação e os exercícios. Se você treina freneticamente e não tem uma boa alimentação, seu corpo não terá nutrientes e força para realizar um bom treinamento, com técnica adequada, e você pode vir a sofrer uma lesão por excesso, fraqueza e até mesmo um desmaio. Exercitar-se freneticamente sem uma alimentação balanceada não te levara a um déficit calórico, isso significa que você estará ingerindo mais calorias do que perdendo", explica o educador físico Vinicius de Oliveira Silva, da Wellness Club.
O educador físico Wagner Costa reforça a teoria. "A pessoa pode passar três horas na academia, se a alimentação não for saudável, dificilmente terá resultados". Os personal trainers listaram as principais táticas para emagrecer. Confira

ALTERNAR EXERCÍCIOS

via GIPHY

É importante alternar os exercícios. "Assim você estará gerando novos estímulos ao seu corpo e isso é uma das importantes variáveis no treinamento para gerar ganho de massa muscular e seu corpo não se adaptar por longos períodos. Porém, variar exercícios também tem um planejamento e período adequado para ser feito. A pessoa não pode inventar exercícios ou fazer firulas sem ajuda e orientação de um educador", diz Vinicius de Oliveira.

ALIMENTAÇÃO

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O personal trainer Wagner Costa explica que um cardápio equilibrado traz diversos benefícios para o corpo e para a mente. Além de ter mais disposição e energia, a pessoa que tem uma alimentação saudável é menos suscetível a ter algumas doenças. "A pessoa pode passar três horas na academia, se a alimentação não for saudável, dificilmente terá resultados", reforça.

MOVIMENTE-SE

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O nosso corpo foi feito para se movimentar. Seja musculação, treinamento funcional, dança, ioga, ginástica coletiva... O ideal é escolher a atividade que você melhor se identifica. "A musculação é uma excelente modalidade para baixar a porcentagem de gordura e ganhar massa muscular, tonificando seu corpo", diz Vinicius de Oliveira. Wagner Costa conta que, ao optar pela musculação, o resultado pode não aparecer imediatamente na balança pois, com o treino, a tendência é substituir gordura por massa magra. "Se os exercícios estiverem adequados ao perfil do praticante, o ganho estético e a redução de medidas mostrarão que ele está no caminho certo".

IMPORTÂNCIA DO TREINO CARDIORRESPIRATÓRIO 

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O treinamento cardiorrespiratório é responsável por proporcionar ao seu praticante adaptações cardiovasculares e respiratórias, que resultam em maior resistência e diminuição do cansaço. "O consenso é que tanto a musculação quanto o aeróbico devem ser praticados pelo menos 3 vezes por semana para obter resultados satisfatórios", diz Wagner Costa. Uma dica do profissional é deixar cada uma das práticas em dias alternados ou horários diferentes, como aeróbico de manhã e musculação pela noite, por exemplo. 

TENHA METAS REAIS

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É importante estabelecer metas realistas para você não se sabotar e desistir de tudo com a mesma intensidade que iniciou. "Ninguém vai alcançar um condicionamento físico, um corpo saudável e bonito do dia para noite. Comece devagar, tentando treinar ao menos 3 vezes na semana, bebendo mais água e se alimentando melhor. Quando você menos esperar, terá alcançado seu objetivo e estará levando tudo de maneira fácil e natural", conta Vinicius de Oliveira.

EMAGRECER É UM PROCESSO

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Nada acontece de um dia para o outro. É preciso reconhecer que emagrecer leva tempo e a pessoa passa por um processo de reeducação alimentar. "Não ter pressa é essencial para atingir a meta, porque o processo de emagrecimento requer um pouco de paciência e tempo", diz Wagner Costa.  Pessoas que começam a beber mais água e cortam os excessos conseguem perder dois quilos em uma semana, por exemplo. "Mas o que não é dito é que esse peso pode ser de retenção líquida e excessos do nosso corpo. Emagrecer envolve tempo, paciência, força de vontade, disciplina com os treinos, alimentação e sono", finaliza  Vinicius de Oliveira.

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