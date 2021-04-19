Saiba quais são os chás para ansiedade e como consumir

Alguns chás podem realmente contribuir para o controle da ansiedade Crédito: Freepik

Você tem o costume de tomar chá? Nesse momento de pandemia , onde o nível de estresse de muita gente está elevado, a bebida pode ser uma aliada com objetivo de acalmar o corpo e a mente.

Alguns chás realmente têm o poder de controlar a angústia. "O chá-verde pode contribuir para controlar a ansiedade. Um dos nutrientes ativos nele é a l-teanina, um aminoácido que acalma a ajuda a equilibrar o humor, em especial na temperatura quente. Mas, se o interesse é buscar um blend (mistura) que auxilia na indução do sono, busco conciliar com ervas como camomila, passiflora, valeriana, erva-cidreira e lavanda, que auxiliam no desconforto estomacal, da indigestão e do estresse", diz Katryny Lourenço, sommelier do Atelier do Chá.

A sommelier de chás Dani Mendes conta que algumas bebidas purificam e desintoxicam o corpo, como os chás provenientes da Camellia sinensis, uma planta medicinal com propriedades antioxidantes e diurética - o que ajuda na eliminação de toxinas. "Existem dois chás ótimos para depurar o fígado: o chá amarelo, que tem uma quantidade muito grande de ácido gálico, um grande aliado do fígado; e o Puerh, que é um chá fermentado e extremamente diurético", diz.

Ela conta que a melhor forma de iniciar o consumo de chá é tomando os blends com algum sabor que a pessoa já gosta. Enquanto isso, Katryny indica a escolha de ervas puras e populares para iniciar a degustação das bebidas.

"Minha dica é começar com as ervas que você se familiariza e depois se arriscar sem medo nos blends de chá e ervas mais sofisticadas. Outra dica é começar com as ervas que você se familiariza e depois se arriscar sem medo nos blends de chá e ervas mais sofisticadas", explica Katryny.

ORIENTAÇÕES

Dani conta que chás podem ser tomados a qualquer hora, com algumas ressalvas. "O chá pode ser tomado a qualquer hora, dependendo de sua composição. O índice de cafeína é pelo menos cinco vezes menor que a do café. Mas, quem tem problema com insônia, deve tomá-lo até às 16h. Depois, se necessário, beber uma infusão de cunhã, melissa ou camomila, que são indicados para ansiedade", diz Dani.

A orientação é que se consuma os chás que aceleram o metabolismo somente até as primeiras horas após almoço. "No final da tarde, é interessante que se inicie um processo de relaxamento, evitando qualquer tipo de bebida que contenha cafeína se o objetivo é reduzir a ansiedade", ressalta Katryny.

A sommelier explica que apenas cinco minutos são necessários para preparar um chá e os benefícios são estendidos por horas. Ela lembra que, apesar de parecer uma bebida elitizada, o chá tem um custo acessível.

"Tenho visto uma procura crescente por informações e adesão ao saudável hábito do chá na rotina alimentar. E durante este período, onde as pessoas estão ficando mais em casa, o chá se tornou uma excelente opção, não apenas por suas propriedades reconhecidamente saudáveis, mas para reunir a família, os amigos e juntos curtirem desde a preparação correta até a degustação", avalia Katryny.

As especialistas selecionaram bebidas que ajudam a controlar ansiedade. Confira.

5 CHÁS PARA CONTROLAR A ANSIEDADE