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Bem-estar

Saiba quais são os chás para ansiedade e como consumir

Ervas como camomila, passiflora, valeriana, erva-cidreira e lavanda auxiliam na indução do sono e no desconforto estomacal e do estresse

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 17:31

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

19 abr 2021 às 17:31
Chá
Alguns chás podem realmente contribuir para o controle da ansiedade Crédito: Freepik
Você tem o costume de tomar chá? Nesse momento de pandemia, onde o nível de estresse de muita gente está elevado, a bebida pode ser uma aliada com objetivo de acalmar o corpo e a mente.
Alguns chás realmente têm o poder de controlar a angústia. "O chá-verde pode contribuir para controlar a ansiedade. Um dos nutrientes ativos nele é a l-teanina, um aminoácido que acalma a ajuda a equilibrar o humor, em especial na temperatura quente. Mas, se o interesse é buscar um blend (mistura) que auxilia na indução do sono, busco conciliar com ervas como camomila, passiflora, valeriana, erva-cidreira e lavanda, que auxiliam no desconforto estomacal, da indigestão e do estresse", diz Katryny Lourenço, sommelier do Atelier do Chá.
A sommelier de chás Dani Mendes conta que algumas bebidas purificam e desintoxicam o corpo, como os chás provenientes da Camellia sinensis, uma planta medicinal com propriedades antioxidantes e diurética - o que ajuda na eliminação de toxinas. "Existem dois chás ótimos para depurar o fígado: o chá amarelo, que tem uma quantidade muito grande de ácido gálico, um grande aliado do fígado; e o Puerh, que é um chá fermentado e extremamente diurético", diz. 
Ela conta que a melhor forma de iniciar o consumo de chá é tomando os blends com algum sabor que a pessoa já gosta. Enquanto isso, Katryny indica a escolha de ervas puras e populares para iniciar a degustação das bebidas.
"Minha dica é começar com as ervas que você se familiariza e depois se arriscar sem medo nos blends de chá e ervas mais sofisticadas. Outra dica é começar com as ervas que você se familiariza e depois se arriscar sem medo nos blends de chá e ervas mais sofisticadas", explica Katryny.

ORIENTAÇÕES

Dani conta que chás podem ser tomados a qualquer hora, com algumas ressalvas. "O chá pode ser tomado a qualquer hora, dependendo de sua composição. O índice de cafeína é pelo menos cinco vezes menor que a do café. Mas, quem tem problema com insônia, deve tomá-lo até às 16h. Depois, se necessário, beber uma infusão de cunhã, melissa ou camomila, que são indicados para ansiedade", diz Dani.
A orientação é que se consuma os chás que aceleram o metabolismo somente até as primeiras horas após almoço. "No final da tarde, é interessante que se inicie um processo de relaxamento, evitando qualquer tipo de bebida que contenha cafeína se o objetivo é reduzir a ansiedade", ressalta Katryny.
A sommelier explica que apenas cinco minutos são necessários para preparar um chá e os benefícios são estendidos por horas. Ela lembra que, apesar de parecer uma bebida elitizada, o chá tem um custo acessível.
"Tenho visto uma procura crescente por informações e adesão ao saudável hábito do chá na rotina alimentar. E durante este período, onde as pessoas estão ficando mais em casa, o chá se tornou uma excelente opção, não apenas por suas propriedades reconhecidamente saudáveis, mas para reunir a família, os amigos e juntos curtirem desde a preparação correta até a degustação", avalia Katryny.
As especialistas selecionaram bebidas que ajudam a controlar ansiedade. Confira.

5 CHÁS PARA CONTROLAR A ANSIEDADE

Rooibos

Infusões como a popular camomila com seu sabor suave podem aumentar naturalmente os níveis de serotonina e melatonina em nosso corpo, nos deixando relaxado sem sentir sonolento.
É ideal para acalmar. "O seu aroma ajuda aliviar as tensões causadas pelo dia a dia. Quando nos sentimos oprimidos e ansiosos, também é uma opção para dar energia. Um erva saborosa e sem teor algum de cafeína", diz Katryny.
A bebida controla diabetes, ajuda na prevenção de câncer, reduz o índice de colesterol e a controlar a ansiedade.
É uma infusão que acalma, reduz a ansiedade e melhora a qualidade do sono.
Erva do Sul da África ainda pouco conhecida no Brasil, mas que faz sucesso na Europa e nos Estados Unidos. "Possui um sabor suave, delicado e adocicado naturalmente. Rico em vitamina C e muitos minerais, já foi comprovado em pesquisas da Universidade de Stellenbosch, que ajuda a reduzir a ansiedade, contribuindo ainda para uma boa noite de sono. Ela possui antioxidantes poderosos que são responsáveis por este benefício", diz Katriny.

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