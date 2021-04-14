5 vantagens que as aulas de FitDance te dão mesmo a distância

Ajuda no emagrecimento

O FitDance é uma atividade aeróbica, que estimula diversos músculos e acelera o metabolismo. "Com isso, além de gastar calorias durante a aula, o corpo continua 'funcionando' e gastando calorias depois. É um forte aliado no processo de emagrecimento", diz Nelsinho Sardinha.

Com a prática regular dos movimentos o sistema respiratório se fortalece permitindo que você consiga respirar de maneira menos intensa. "Quanto mais praticar a dança ou qualquer atividade aeróbica ocorre a melhora do condicionamento físico e da respiração. A dança também gera benefícios ao coração", explica Nelsinho Sardinha.

A prática ajuda os alunos a terem movimentos mais ágeis, já que a dança exercita a coordenação motora e exige que o corpo e a mente trabalhem juntos o tempo todo. "As aulas trazem uma variabilidade motora ao corpo do aluno, auxiliando na melhora do equilíbrio e resistência devido à rotina de aulas", conta Herique Reis.

"Quem dança é mais feliz", diz a famosa frase. As coreografias muitas vezes mudam a cada aula, e os ritmo alegres melhoram o humor do aluno. "A dança melhora o humor e as relações interpessoais. É uma excelente forma de superar a solidão e a timidez, estabelecendo novas relações, reduzindo o estresse, favorecendo o relaxamento, libertando tensões, a ansiedade e a depressão. Ajuda a expressar as emoções e a canalizar a adrenalina", diz Nelsinho.