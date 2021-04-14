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Bem-estar e diversão

5 vantagens que as aulas de FitDance te dão mesmo a distância

A prática garante ao aluno não só todos os benefícios do exercício físico para o corpo, como também momentos de diversão

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 11:28

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

14 abr 2021 às 11:28
Mulher dançando em casa
O gasto calórico da dança, dependendo da intensidade, é de 600 a 1000 calorias por hora. Crédito: Freepik
A música tem o poder de aumentar a motivação e a intensidade na hora da atividade física. Que tal alternar a malhação com a modalidade que revolucionou a dança nas academias? O FitDance é uma atividade aeróbica, que estimula diversos músculos e acelera o metabolismo. Devido às coreografias de músicas animadas, a atividade proporciona alto gasto calórico e garante os benefícios do exercício físico para o corpo, além de momentos de diversão em grupo. Nesse momento, devido à pandemia do coronavírus, a prática deve ser feita à distância com ajuda da tecnologia.
O educador físico Nelsinho Sardinha, que também é instrutor de dança, conta que o maior objetivo da aula é se divertir. "Não importa se o aluno faz o movimento com a mão aberta ou fechada. Ou se rebola de um jeito diferente. Quanto mais se divertir, mais gastará calorias". O gasto calórico da dança, dependendo da intensidade, é de 600 a 1000 calorias por hora.
O instrutor de dança Herique Reis, da Academia Razões do Corpo, conta que o objetivo da atividade é trazer felicidade. "E também bem-estar físico e mental, assim como qualquer atividade física".  Para quem não tem o costume de dançar, é preciso deixar a timidez de lado.  "É bem provável que a primeira aula seja a mais desafiadora de todas, pois as informações são novas e o corpo ainda não está acostumado com a dinâmica. Em pouco tempo ele vai se acostumar", diz. Os instrutores selecionaram 5 vantagens que as aulas de FitDance te dão mesmo à distância. Confira. 

Ajuda no emagrecimento

O FitDance é uma atividade aeróbica, que estimula diversos músculos e acelera o metabolismo. "Com isso, além de gastar calorias durante a aula, o corpo continua 'funcionando' e gastando calorias depois. É um forte aliado no processo de emagrecimento", diz Nelsinho Sardinha. 
Com a prática regular dos movimentos o sistema respiratório se fortalece permitindo que você consiga respirar de maneira menos intensa. "Quanto mais praticar a dança ou qualquer atividade aeróbica ocorre a melhora do condicionamento físico e da respiração. A dança também gera benefícios ao coração", explica Nelsinho Sardinha.
A prática ajuda os alunos a terem movimentos mais ágeis, já que a dança exercita a coordenação motora e exige que o corpo e a mente trabalhem juntos o tempo todo. "As aulas trazem uma variabilidade motora ao corpo do aluno, auxiliando na melhora do equilíbrio e resistência devido à rotina de aulas", conta Herique Reis. 
"Quem dança é mais feliz", diz a famosa frase. As coreografias muitas vezes mudam a cada aula, e os ritmo alegres melhoram o humor do aluno. "A dança melhora o humor e as relações interpessoais. É uma excelente forma de superar a solidão e a timidez, estabelecendo novas relações, reduzindo o estresse, favorecendo o relaxamento, libertando tensões, a ansiedade e a depressão. Ajuda a expressar as emoções e a canalizar a adrenalina", diz Nelsinho.
O suor está garantido. E a perda de calorias também. "O gasto calórico das atividades aeróbicas contribuem e aceleram na perda de peso", diz Herique. Nelsinho diz que o metabolismo fica acelerado, garantindo que o corpo continue queimando as calorias durante a recuperação dos músculos.

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