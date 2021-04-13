Coronavírus: ES registra 8.310 mortes e passa de 406 mil casos

Coronavírus segue infectando muitas pessoas no Brasil Crédito: Freepik

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.540 novos casos, chegando a 406.941 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 50.690. Vila Velha aparece em segundo, com 50.488 confirmações da doença, seguido por Vitória (44.121) e Cariacica (31.360).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.664 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.337), em Vila Velha.

Até esta terça-feira (13), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 376.447, sendo 1.957 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado.