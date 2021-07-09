Adeus pele ressecada! 21 produtos para hidratar corpo e rosto no inverno

No inverno dá para sentir na pele as mudanças causadas, marcada principalmente pelo ressecamento. Isso acontece, pois a estação, além do frio, também vem acompanhada de dias mais secos, que dificultam a retenção de água na pele e consequentemente sua hidratação.
Mas no universo da beleza existe uma variedade de produtos desenvolvidos para hidratar o corpo e o rosto. São loções, géis, hidratantes, máscaras faciais, entre outros, que ajudam a nutrir, regenerar e hidratar a pele. Além de protegê-la dos radicais livres e promover a renovação celular.
Selecionamos 21 produtos para mostrar que é possível hidratar o rosto e o corpo durante o inverno. Os preços começam a partir de R$ 9,90.
PRODUTOS PARA O ROSTO
O rosto precisa de uma atenção especial. E o que não falta são produtos para hidratar e protegê-lo. Os lábios, por exemplo, não devem ficar de fora da lista de cuidados. Com o frio, eles também ressecam e podem causar rachaduras, por isso é importante adotar o hábito de usar o hidratante labial ao longo do dia e reaplicar sempre que preciso.
- Gel Hidratante Facial Oce'ane (R$ 55,90), na Renner. Possui ação ultra-hidratante e propriedades rejuvenescedoras graças à ação do ácido hialurônico. Soma-se a ele o extrato de pérola que confere um toque de luminosidade.
- Hidratante Reparador da Sallve (R$ 59,90). Tem fórmula multifuncional com alto poder de nutrição e reparação, que trata e previne ressecamento e descamação da pele do rosto, incluindo a região dos olhos.
- Nuxe Rêve de Miel Baume Lèvres (R$ 79,90). Hidratante para lábios rachados ou ressecados. Repara, hidrata e regenera a pele. Com sua textura, proporciona uma sensação de conforto e maciez.
- Máscara Facial Chocolate Pode, da Ricca (R$ 9,90). Nutre, repara e garante a sensação de maciez para a pele, durante a rotina de cuidados no inverno, graças a combinação de extrato de cacau e argila kaolin.
- Gokujyun Lotion (R$ 109,90). Loção formulada com três tipos de ácido hialurônico, que retém duas vezes mais umidade na pele, garantindo uma hidratação profunda, prolongada e não oleosa, além de equilibrar seu pH fisiológico.
- Protex City Detox Hidratante Facial (R$ 33,90). Reforça a proteção natural da pele contra agressores externos e protege contra os raios UV.
- Lip Ice Cube (R$ 22,90). Possui tecnologia que combina 5 poderosos benefícios em 1 único produto. Sua fórmula contém proteção FPS 15, Óleo Vegetal de Rícino, Óleo de Jojoba e vitamina E.
- Dalla Hidratante Facial OMG (R$ 42,90). O balm vegano é formulado com algas marinhas, Aloe vera, Pantenol e vitamina E – ativos com ação calmante e revigorante que reestabelecem os níveis de água da pele e estimulam sua renovação.
- Gel Creme Hidratante Facial Vitamina E, da The Body Shop (R$ 69,90). Possui textura leve que hidrata por até 48 horas devido a sua dupla camada de ácido hialurônico. Contém vitamina E, poderoso ativo antioxidante que protege a pele dos radicais livres.
- Neostrata Skin Active Cellular Restoration (R$ 439,99). Formulado com tecnologia SynerG 15.0, ácido glicólico, ácido maltobiônico e gluconolactona que agem em sinergia para estimular a renovação celular e neutralizar os radicais livres.
- Neutrogena Face Care Intensive Antissinais FPS 22 (R$ 34,90). Traz em sua composição Niacinamida Colágeno e Vitamina C. Combate e previne linhas finas, uniformiza o tom, ajuda a firmar a pele e protege contra os raios UVA e UVB.
PRODUTOS PARA O CORPO
O uso de produtos é essencial para manter o corpo hidratado. Há opções de manteiga hidratante, géis, loções e hidratantes. Eles têm como objetivo nutrir, regenerar, hidratar e proteger a pele contra a ação dos radicais livres, além de promover a regeneração celular da pele.
- Hidrat Solution Leite Hidratante e Nutritivo, da Adcos (R$145,00). Ele nutre, regenera, hidrata e protege a pele contra a ação dos radicais livres. Tem a função de devolver a água à pele, mantendo-a com um aspecto bonito e saudável.
- Johnson's Nutri Spa Reparadora (R$ 11,99). Ele repara e nutre a pele através da fusão do óleo de amêndoas, argan e karitê. A fusão desses óleos resulta em uma pele hidratada, macia e saudável, além de uma fragrância que relaxa e refresca.
- Óleo Bifásico Corporal Cereja e Avelã, da Natura (R$ 39,90). Sua fórmula, com óleo de linhaça, enriquecido em ômegas 3 e 6, estimula a reestruturação da pele, por meio de uma hidratação intensa.
- Improve Corpo, da Dermage (R$ 129,00). Enriquecido com Vitamina C e Retinol, possui ação rejuvenescedora e antioxidante, protegendo a pele do envelhecimento precoce e atuando na melhora da firmeza, luminosidade e elasticidade da pele.
- Trixera Nutrition Loção Hydra-Fluida, da Avène (R$ 54,90). Formulado com trio lipídico vegetal e Selectiose. Restaura a barreira cutânea da pele para uma pele nutrida e hidratada por até 48 horas.
- Gel Para Pele Seca, da Bio-Oil (R$ 48,90). Possui tecnologia inovadora em gel, que cria uma película protetora na pele capaz de resistir à perda de umidade e restaurá-la para o seu estado de hidratação ideal.
- Manteiga Hidratante Segura Essa Marimba, da Lola Cosmetics (R$ 37,00). Possui Manteigas de Cupuaçu, Cacau e Murumuru e Extrato de Umbu Cajá. É vegana e devolve hidratação, umidade e elasticidade natural perdida, recuperando a pele extra seca.
- Creme Hidratante Corporal Lavanda Origem Corpo, da Nazca Cosméticos (R$ 13,90). Possui uma fórmula com colágeno, elastina, Lavanda, que juntos proporcionam uma hidratação intensiva com ação antioxidante e regeneração celular da pele.
- Manteiga corporal Concha & Folha (R$ 75,00). Creme com textura aveludada que derrete em contato com a pele e é facilmente absorvida entregando nutrientes, vitaminas, ácidos graxos e hidratação essencial.
- Nutriol Hidratante sem Perfume, da Darrow (R$ 52,99). Formulado com um complexo de ativos dermoenergizantes, garante hidratação intensiva por 48 horas, associada a ação antioxidante que protege a pele do corpo e impede os danos oxidativos.