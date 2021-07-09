Adeus pele ressecada! 21 produtos para hidratar corpo e rosto no inverno

Os produtos protegem dos radicais livres e promovem a renovação celular. Crédito: Freepik

No inverno dá para sentir na pele as mudanças causadas, marcada principalmente pelo ressecamento. Isso acontece, pois a estação, além do frio, também vem acompanhada de dias mais secos, que dificultam a retenção de água na pele e consequentemente sua hidratação.

Mas no universo da beleza existe uma variedade de produtos desenvolvidos para hidratar o corpo e o rosto. São loções, géis, hidratantes, máscaras faciais, entre outros, que ajudam a nutrir, regenerar e hidratar a pele. Além de protegê-la dos radicais livres e promover a renovação celular.

Selecionamos 21 produtos para mostrar que é possível hidratar o rosto e o corpo durante o inverno. Os preços começam a partir de R$ 9,90.

PRODUTOS PARA O ROSTO

O rosto precisa de uma atenção especial. E o que não falta são produtos para hidratar e protegê-lo. Os lábios, por exemplo, não devem ficar de fora da lista de cuidados. Com o frio, eles também ressecam e podem causar rachaduras, por isso é importante adotar o hábito de usar o hidratante labial ao longo do dia e reaplicar sempre que preciso.

Há diversos produtos para hidratar o rosto Crédito: Divulgação/ Arte Alessandra Leite

Gel Hidratante Facial Oce'ane (R$ 55,90), na Renner. Possui ação ultra-hidratante e propriedades rejuvenescedoras graças à ação do ácido hialurônico. Soma-se a ele o extrato de pérola que confere um toque de luminosidade.

Hidratante Reparador da Sallve (R$ 59,90). Tem fórmula multifuncional com alto poder de nutrição e reparação, que trata e previne ressecamento e descamação da pele do rosto, incluindo a região dos olhos.

Nuxe Rêve de Miel Baume Lèvres (R$ 79,90). Hidratante para lábios rachados ou ressecados. Repara, hidrata e regenera a pele. Com sua textura, proporciona uma sensação de conforto e maciez.

Máscara Facial Chocolate Pode, da Ricca (R$ 9,90). Nutre, repara e garante a sensação de maciez para a pele, durante a rotina de cuidados no inverno, graças a combinação de extrato de cacau e argila kaolin.

Gokujyun Lotion (R$ 109,90). Loção formulada com três tipos de ácido hialurônico, que retém duas vezes mais umidade na pele, garantindo uma hidratação profunda, prolongada e não oleosa, além de equilibrar seu pH fisiológico.

Protex City Detox Hidratante Facial (R$ 33,90). Reforça a proteção natural da pele contra agressores externos e protege contra os raios UV.

Lip Ice Cube (R$ 22,90). Possui tecnologia que combina 5 poderosos benefícios em 1 único produto. Sua fórmula contém proteção FPS 15, Óleo Vegetal de Rícino, Óleo de Jojoba e vitamina E.

Dalla Hidratante Facial OMG (R$ 42,90). O balm vegano é formulado com algas marinhas, Aloe vera, Pantenol e vitamina E – ativos com ação calmante e revigorante que reestabelecem os níveis de água da pele e estimulam sua renovação.

Gel Creme Hidratante Facial Vitamina E, da The Body Shop (R$ 69,90). Possui textura leve que hidrata por até 48 horas devido a sua dupla camada de ácido hialurônico. Contém vitamina E, poderoso ativo antioxidante que protege a pele dos radicais livres.

Neostrata Skin Active Cellular Restoration (R$ 439,99). Formulado com tecnologia SynerG 15.0, ácido glicólico, ácido maltobiônico e gluconolactona que agem em sinergia para estimular a renovação celular e neutralizar os radicais livres.

Neutrogena Face Care Intensive Antissinais FPS 22 (R$ 34,90). Traz em sua composição Niacinamida Colágeno e Vitamina C. Combate e previne linhas finas, uniformiza o tom, ajuda a firmar a pele e protege contra os raios UVA e UVB.



PRODUTOS PARA O CORPO

O uso de produtos é essencial para manter o corpo hidratado. Há opções de manteiga hidratante, géis, loções e hidratantes. Eles têm como objetivo nutrir, regenerar, hidratar e proteger a pele contra a ação dos radicais livres, além de promover a regeneração celular da pele.

Há diversos produtos para hidratar o corpo Crédito: Divulgação/ Arte Alessandra Leite