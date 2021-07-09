Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Spa em casa

Adeus pele ressecada! 21 produtos para hidratar corpo e rosto no inverno

Eles ajudam a nutrir, regenerar, hidratar e proteger a pele durante os dias mais frios do ano. Os preços começam a partir de R$ 9,90

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 12:18

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

09 jul 2021 às 12:18
Mulher usando creme no rosto
Os produtos protegem dos radicais livres e promovem a renovação celular. Crédito: Freepik
No inverno dá para sentir na pele as mudanças causadas, marcada principalmente pelo ressecamento. Isso acontece, pois a estação, além do frio, também vem acompanhada de dias mais secos, que dificultam a retenção de água na pele e consequentemente sua hidratação.
Mas no universo da beleza existe uma variedade de produtos desenvolvidos para  hidratar o corpo e o rosto. São loções, géis, hidratantes, máscaras faciais, entre outros, que ajudam a nutrir, regenerar e hidratar a pele. Além de protegê-la dos radicais livres e promover a renovação celular. 
Selecionamos 21 produtos para mostrar que é possível hidratar o rosto e o corpo durante o inverno. Os preços começam a partir de R$ 9,90.

PRODUTOS PARA O ROSTO

O rosto precisa de uma atenção especial. E o que não falta são produtos para hidratar e protegê-lo. Os lábios, por exemplo, não devem ficar de fora da lista de cuidados. Com o frio, eles também ressecam e podem causar rachaduras, por isso é importante adotar o hábito de usar o hidratante labial ao longo do dia e reaplicar sempre que preciso.
Vitrine de hidratantes para o corpo e rosto
Há diversos produtos para hidratar o rosto Crédito: Divulgação/ Arte Alessandra Leite
  1. Gel Hidratante Facial Oce'ane (R$ 55,90), na Renner. Possui ação ultra-hidratante e propriedades rejuvenescedoras graças à ação do ácido hialurônico. Soma-se a ele o extrato de pérola que confere um toque de luminosidade.
  2. Hidratante Reparador da Sallve (R$ 59,90). Tem fórmula multifuncional com alto poder de nutrição e reparação, que trata e previne ressecamento e descamação da pele do rosto, incluindo a região dos olhos. 
  3. Nuxe Rêve de Miel Baume Lèvres (R$ 79,90). Hidratante para lábios rachados ou ressecados. Repara, hidrata e regenera a pele. Com sua textura, proporciona uma sensação de conforto e maciez.
  4. Máscara Facial Chocolate Pode, da Ricca (R$ 9,90).  Nutre, repara e garante a sensação de maciez para a pele, durante a rotina de cuidados no inverno, graças a combinação de extrato de cacau e argila kaolin.
  5. Gokujyun Lotion (R$ 109,90). Loção formulada com três tipos de ácido hialurônico, que retém duas vezes mais umidade na pele, garantindo uma hidratação profunda, prolongada e não oleosa, além de equilibrar seu pH fisiológico.
  6. Protex City Detox Hidratante Facial (R$ 33,90). Reforça a proteção natural da pele contra agressores externos e protege contra os raios UV.
  7. Lip Ice Cube (R$ 22,90). Possui tecnologia que combina 5 poderosos benefícios em 1 único produto. Sua fórmula contém proteção FPS 15, Óleo Vegetal de Rícino, Óleo de Jojoba e vitamina E. 
  8. Dalla Hidratante Facial OMG (R$ 42,90). O balm vegano é formulado com algas marinhas, Aloe vera, Pantenol e vitamina E – ativos com ação calmante e revigorante que reestabelecem os níveis de água da pele e estimulam sua renovação. 
  9. Gel Creme Hidratante Facial Vitamina E, da The Body Shop (R$ 69,90). Possui textura leve que hidrata por até 48 horas devido a sua dupla camada de ácido hialurônico. Contém vitamina E, poderoso ativo antioxidante que protege a pele dos radicais livres.
  10. Neostrata Skin Active Cellular Restoration (R$ 439,99). Formulado com tecnologia SynerG 15.0, ácido glicólico, ácido maltobiônico e gluconolactona que agem em sinergia para estimular a renovação celular e neutralizar os radicais livres.
  11. Neutrogena Face Care Intensive Antissinais FPS 22 (R$ 34,90). Traz em sua composição Niacinamida Colágeno e Vitamina C. Combate e previne linhas finas, uniformiza o tom, ajuda a firmar a pele e protege contra os raios UVA e UVB. 

PRODUTOS PARA O CORPO

O uso de produtos é essencial para manter o corpo hidratado. Há opções de manteiga hidratante, géis, loções e hidratantes. Eles têm como objetivo nutrir, regenerar, hidratar e proteger a pele contra a ação dos radicais livres, além de promover a regeneração celular da pele.
Vitrine de hidratantes para o corpo e rosto
Há diversos produtos para hidratar o corpo Crédito: Divulgação/ Arte Alessandra Leite
  1. Hidrat Solution Leite Hidratante e Nutritivo, da Adcos  (R$145,00). Ele nutre, regenera, hidrata e protege a pele contra a ação dos radicais livres. Tem a função de devolver a água à pele, mantendo-a com um aspecto bonito e saudável.
  2. Johnson's Nutri Spa Reparadora (R$ 11,99). Ele repara e nutre a pele através da fusão do óleo de amêndoas, argan e karitê. A fusão desses óleos resulta em uma pele hidratada, macia e saudável, além de uma fragrância que relaxa e refresca.
  3. Óleo Bifásico Corporal Cereja e Avelã, da Natura (R$ 39,90). Sua fórmula, com óleo de linhaça, enriquecido em ômegas 3 e 6, estimula a reestruturação da pele, por meio de uma hidratação intensa. 
  4. Improve Corpo, da Dermage (R$ 129,00). Enriquecido com Vitamina C e Retinol, possui ação rejuvenescedora e antioxidante, protegendo a pele do envelhecimento precoce e atuando na melhora da firmeza, luminosidade e elasticidade da pele.
  5. Trixera Nutrition Loção Hydra-Fluida, da Avène (R$ 54,90). Formulado com trio lipídico vegetal e Selectiose. Restaura a barreira cutânea da pele para uma pele nutrida e hidratada por até 48 horas.
  6. Gel Para Pele Seca, da Bio-Oil (R$ 48,90). Possui tecnologia inovadora em gel, que cria uma película protetora na pele capaz de resistir à perda de umidade e restaurá-la para o seu estado de hidratação ideal.
  7. Manteiga Hidratante Segura Essa Marimba, da Lola Cosmetics (R$ 37,00).  Possui Manteigas de Cupuaçu, Cacau e Murumuru e Extrato de Umbu Cajá. É vegana e devolve hidratação, umidade e elasticidade natural perdida, recuperando a pele extra seca.
  8. Creme Hidratante Corporal Lavanda Origem Corpo, da Nazca Cosméticos (R$ 13,90). Possui uma fórmula com colágeno, elastina, Lavanda, que juntos proporcionam uma hidratação intensiva com ação antioxidante e regeneração celular da pele.
  9. Manteiga corporal Concha & Folha (R$ 75,00). Creme com textura aveludada que derrete em contato com a pele e é facilmente absorvida entregando nutrientes, vitaminas, ácidos graxos e hidratação essencial.
  10. Nutriol Hidratante sem Perfume, da Darrow (R$ 52,99). Formulado com um complexo de ativos dermoenergizantes, garante hidratação intensiva por 48 horas, associada a ação antioxidante que protege a pele do corpo e impede os danos oxidativos. 

Veja Também

Novidades da moda: bolsas, joias, peças artesanais e novas lojas no ES

Dia Mundial do Chocolate: 5 benefícios comprovados do chocolate amargo

Doenças respiratórias: dicas para manter as crianças protegidas no inverno

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados