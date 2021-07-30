Coronavírus: ES chega a 11.888 mortes e registra mais de 542 mil casos

O Espírito Santo alcançou a marca de 11.888 óbitos e 542.633 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 9 óbitos e 698 novas infecções, de acordo com dados do Painel Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta sexta-feira (30).
Na lista de cidades, a Serra é a que apresenta mais pessoas infectadas: 68.522. Na sequência aparece Vila Velha (67.397), seguida por Vitória (57.364) e Cariacica (41.695). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.326), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.996 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.328 casos. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.023 infectados pela doença.
Até esta sexta, mais de 1,81 milhão de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 520.252, com um acréscimo de 871 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.
VACINAÇÃO
No Painel de Vacinação consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.967.046 no Espírito Santo. Desses, 820.523 também já receberam a segunda dose ou dose única.