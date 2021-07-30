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Nesta sexta-feira (30)

Covi-19: Vila Velha abre mais de 11 mil vagas para agendar vacinação

As vagas para primeira dose são destinadas para pessoas com 30 anos ou mais, pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas. Também serão disponibilizadas vagas para segunda dose da Astrazeneca e Coronavac

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 12:49

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

30 jul 2021 às 12:49
Distribuição e vacinação na Grande Vitória
Vila Velha abre 11.150 vagas de agendamento para a aplicação da vacina Crédito: Fernando Madeira
Com a chegada de mais doses de vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo, o município de Vila Velha anunciou um novo agendamento para dar celeridade à campanha de imunização.
De acordo com a prefeitura, o município abre nesta sexta-feira (30), às 15h30, mais 11.150 vagas para agendamento da vacinação contra a Covid-19 serão disponibilizadas no sistema de agendamento on line no site https://vacina.vilavelha.es.gov.br .
As vagas para primeira dose são destinadas para pessoas com 30 anos ou mais sem comorbidades, pessoas com outras comorbidades entre 18 e 59 anos, gestantes e puérperas (vacina Pfizer).
Também serão disponibilizadas vagas para segunda dose da Astrazeneca - pessoas que receberam a primeira dose em 70 dias - e vagas para segunda dose da Coronavac, para quem tomou a primeira dose há 28 dias.
As vacinas serão administradas no decorrer da próxima semana, nos seguintes pontos de vacinação: Maanain, Tartarugão, Unidade Municipal de Ensino Fundamental Tuffy Nader, Unidade de Saúde do Ibes e Boulevard Shopping.

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