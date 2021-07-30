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Covid-19

Veja quanto falta para a Grande Vitória avançar na vacinação por idade

A Capital precisa imunizar pouco mais de 5 mil pessoas para ampliar a faixa etária. Já o município da Serra, o mais populoso da Grande Vitória, precisa vacinar 47.158 pessoas

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 09:47

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

30 jul 2021 às 09:47
Profissional da saúde aplica vacina contra a Covid-19
Profissional da saúde aplica vacina contra a Covid-19 Crédito: Freepik
Depois de um período de celeridade na abertura dos agendamentos para vacinar a população por faixa etária, a maioria das prefeituras da Grande Vitória estagnaram a vacinação no público acima de 30 anos sem comorbidades, aguardando a chegada de novas doses para a ampliação da cobertura vacinal dos seus municípios.
Com exceção de Guarapari, que já abriu o agendamento para maiores de 28 anos, e de Viana, que já vacina a sua população acima dos 18 anos, os municípios de VitóriaSerraCariacica e Vila Velha ainda precisam alcançar 90% da faixa etária entre 30 e 34 anos para ampliar a faixa etária de vacinação.
Segundo dados do Painel Vitória da Vacina, atualizada pela Secretaria Municipal de Saúde, até o momento 21.215 pessoas entre 30 e 34 anos foram vacinadas no município, o que representa 72,55% da cobertura vacinal desse público, o maior percentual da Grande Vitória.
Para atingir 90% desse público e ampliar a faixa etária, a Capital ainda precisa vacinar cerca de 5.102 moradores. No total, 29.297 pessoas compõem esse público em Vitória.
Já de acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), os municípios de Vila Velha, Serra e Cariacica são os que precisam vacinar o maior número de pessoas.
Com a segunda maior cobertura vacinal da Grande Vitória, Vila Velha vacinou 69% do público entre 30 e 34 anos, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Esse número representa cerca de 22.675 pessoas, de acordo com o Painel Covid-19. Para atingir 90% da população dessa idade, a cidade canela-verde ainda precisa vacinar cerca de 6.907 pessoas. No total, 32.891 representam esse público na cidade.
Cariacica vacinou 35% do público entre 30 e 34 anos, de acordo com a prefeitura. Segundo o Painel Covid-19, esse número é o equivalente a 13.574 pessoas. Para atingir 90% da cobertura vacinal, o município precisa vacinar ainda cerca de 21.330 pessoas nas próximas semanas. No total, Cariacica tem, em média, 38.782 pessoas na faixa etária.
O município da Serra, apesar de ter sido o que mais aplicou doses de vacina no público entre 30 e 34 anos, é o que tem a menor cobertura vacinal, com apenas 25%, de acordo com a prefeitura. Segundo o Painel-Covid-19, essa porcentagem equivale a 18.138 pessoas vacinadas. Isso acontece porque é a cidade mais populosa da Grande Vitória na faixa etária, com cerca de 72.552 pessoas.
Para alcançar 90% da cobertura vacinal e ampliar a faixa etária, o município da Serra precisa imunizar ainda cerca de 47.158 pessoas.

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