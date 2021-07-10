Covid: cidade do ES anuncia vacinação para pessoas com 25 anos ou mais

O município de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, inicia na próxima quarta-feira (14) a vacinação contra Covid-19 de pessoas com 25 anos ou mais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um grande mutirão de imunização vai ser realizado no Ginásio de Esportes.
A aplicação dos imunizantes será das 14h às 19h. As pessoas precisam levar o cartão de vacina, cartão do SUS, documento de identificação com foto e CPF. Poderão se vacinar moradores entre 25 e 49 anos.
VACINAÇÃO EM CONCEIÇÃO DA BARRA
De acordo com dados do Ministério da Saúde, 16.253 mil doses de vacina contra o coronavírus já foram aplicadas no município de 31 mil habitantes.