Veja quais municípios vão aderir ao aplicativo para agendar vacina no ES
O governo do Estado lança, nesta quinta-feira (8), a plataforma de vacinação contra a Covid-19 que, entre outras funções, vai possibilitar aos municípios a realização de agendamento on-line para a população receber o imunizante. Algumas prefeituras já decidiram aderir e estarão com serviço disponível para utilização a partir da próxima semana.
Entre as cidades que vão usar o novo sistema está Pedro Canário, no Norte capixaba, um dos municípios que participaram do projeto piloto. "Iremos migrar o registro de vacinação para a plataforma Vacina e Confia e realizar o agendamento on-line, que tem previsão de começar na cidade na segunda-feira (12)", informou a prefeitura, em nota.
Domingos Martins, na Região Serrana, também vai adotar a plataforma da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para atender seus moradores. "Atualmente, o município não possui um sistema próprio de agendamento ", pontuou a administração municipal, em nota.
A Secretaria de Saúde de Aracruz declarou que deverá utilizar em breve o aplicativo da Sesa "em virtude da praticidade do sistema e visto que a prefeitura não dispõe desse serviço".
Já a Secretaria de Saúde de Santa Leopoldina afirmou que vai aderir ao sistema do governo, mas sem deixar de realizar também o agendamento com os agentes comunitários de saúde. Ainda há muitos pontos onde as famílias não possuem acesso à internet e, por isso, segundo explicou a secretaria, a importância do trabalho dos agentes.
As secretarias de saúde de Pinheiros e a de Marataízes também informaram que vão migrar para o agendamento on-line, porém esperam fazer treinamento para iniciar a prestação do serviço.
Na segunda-feira (5), Cariacica e São Mateus também já haviam manifestado a intenção de adotar o aplicativo da Saúde.
EM ANÁLISE
Alguns municípios ainda analisam a possibilidade de adesão, como Serra, Guarapari, Colatina e Castelo. Mesma situação de Venda Nova do Imigrante, que acrescentou que o modelo atual do município oferece bons resultados, com agentes comunitários e demanda espontânea.
Em coletiva no início da semana, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que os municípios podem aderir ao sistema a qualquer tempo, ou manter o próprio serviço de agendamento de vacinação. No entanto, todas as cidades deverão estar na plataforma com informações sobre estoque e aplicação das doses.
O lançamento do sistema, chamado Vacina e Confia, será nesta quinta (8), às 14 horas, no Palácio Anchieta.
NÃO VÃO ADERIR
Por características do município ou pela consolidação do sistema atual de agendamento, algumas prefeituras também já decidiram não aderir.
Em Presidente Kennedy, por exemplo, são divulgados os cronogramas de vacinação por meio de informativos em redes sociais e agendamento por região diretamente na unidade de saúde, ou com agentes por telefone. "O município não vai implantar o sistema on-line da Sesa neste momento devido a dificuldades dos usuários, pois parte deles não tem acesso à internet ", completou assessoria, em nota.
Em Irupi, com população predominantemente em área rural e com pouco acesso a recursos tecnológicos, a prefeitura também optou por não fazer a migração para o agendamento on-line.
No município de Linhares, a avaliação da Secretaria da Saúde é que o modelo atual de demanda espontânea tem se mostrado eficiente e não há necessidade de usar uma plataforma on-line. Conceição da Barra, por sua vez, está passando por reestruturação dos serviços de saúde, inclusive com melhoria do sinal de internet e, por isso, neste momento não vai aderir.
Já a Secretaria de Saúde de Anchieta disse que vai utilizar o sistema criado e testado pelo próprio município para agendar a aplicação das vacinas contra a Covid-19. Vila Velha, Vitória e Cachoeiro de Itapemirim, que também dispõe de agendamento on-line próprio, não vão adotar o sistema do governo.