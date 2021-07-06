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Serviço on-line

Sesa lança na quinta-feira aplicativo para agendar vacina em todo o ES

Cariacica e São Mateus afirmaram que já se preparam para aderir ao novo sistema, enquanto outros municípios ainda avaliam. Na ferramenta serão inseridas informações sobre registro de vacinas e estoque de todas as cidades

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 21:04

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

05 jul 2021 às 21:04
Pessoa usando celular
Com adesão dos municípios, agendamento on-line poderá ser realizado em todo o Espírito Santo  Crédito: Freepik
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai lançar, na quinta-feira (8), uma plataforma de vacinação contra a Covid-19, na qual serão inseridas informações sobre registro de vacinas e estoque de todos os municípios. Além disso, de maneira facultativa, as prefeituras também poderão aderir ao aplicativo para realizar agendamento on-line da população da cidade. 
Para o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, o serviço on-line cumpre um importante papel na organização da oferta de vacinas, possibilitando a redução de filas e da insatisfação das pessoas que não conseguem se imunizar quando chegam em uma unidade de saúde, sobretudo nos locais em que a vacinação ocorre por demanda espontânea e vai de encontro a uma oferta limitada. 

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"Se o município já possui um sistema de agendamento, pode preservar. No entanto, será adotado um módulo de registro e de  movimento de estoque padrão para todos os municípios", pontuou o secretário, em coletiva nesta segunda-feira (5)
Nésio Fernandes ressaltou, ainda, que a previsão é que, com a nova plataforma, os dados do painel de vacinação no Espírito Santo tenham uma atualização mais precisa, praticamente em tempo real das doses aplicadas, o que deverá superar, segundo ele, transtornos na divulgação de dados dos municípios provocados por atraso ou dificuldades técnicas de atualização do Ministério da Saúde

O QUE DIZEM OS MUNICÍPIOS

Todos os municípios da Grande Vitória - com exceção de Viana, que participa de projeto de vacinação - foram procurados, bem como as cidades-polo no interior, para se manifestar sobre o aplicativo. 
A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) afirmou, em nota, que está se preparando para aderir ao sistema do governo do Estado, enquanto Vila VelhaSerra e Guarapari avaliam a possibilidade de adesão. 
Já Vitória decidiu que não vai adotar o sistema proposto pelo Estado, ressaltando que o serviço utilizado no município tem se mostrado eficaz para as demandas da população e passa por melhorias frequentes. 
"A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informa que o município possui rede própria, informatizada, e com interoperabilidade com os sistemas do Ministério da Saúde, utilizando-se do registro nos sistemas nacionais e, portanto, consolidados na rotina dos serviços de informação da Capital, fornecendo aos profissionais de saúde acesso à história clínica do paciente, registros de notificação, vacinações, bem como agendamentos eletrônicos, não necessitando, pois, da interveniência da Sesa para fazê-lo", disse o órgão municipal, em nota. 
No interior, o município de Cachoeiro de Itapemirim também resolveu manter o próprio serviço de agendamento on-line. 
São Mateus, por sua vez, deverá adotar o aplicativo para agendar a vacinação da população, mas sem abrir mão do serviço atual.   "Poderemos utilizar o sistema e também continuaremos adotando os cronogramas que, aqui para São Mateus, estão dando muito certo", apontou o secretário municipal de Saúde, Henrique Follador, em nota da assessoria.
Fundão, na Região Metropolitana, e os municípios de Linhares, no Norte, e Colatina, no Noroeste, não se manifestaram sobre o assunto. Assim que apresentarem seu posicionamento, este texto será atualizado. 

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