Sesa lança na quinta-feira aplicativo para agendar vacina em todo o ES

Para o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, o serviço on-line cumpre um importante papel na organização da oferta de vacinas, possibilitando a redução de filas e da insatisfação das pessoas que não conseguem se imunizar quando chegam em uma unidade de saúde, sobretudo nos locais em que a vacinação ocorre por demanda espontânea e vai de encontro a uma oferta limitada.

"A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informa que o município possui rede própria, informatizada, e com interoperabilidade com os sistemas do Ministério da Saúde, utilizando-se do registro nos sistemas nacionais e, portanto, consolidados na rotina dos serviços de informação da Capital, fornecendo aos profissionais de saúde acesso à história clínica do paciente, registros de notificação, vacinações, bem como agendamentos eletrônicos, não necessitando, pois, da interveniência da Sesa para fazê-lo", disse o órgão municipal, em nota.