Sesa lança na quinta-feira aplicativo para agendar vacina em todo o ES

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai lançar, na quinta-feira (8), uma plataforma de vacinação contra a Covid-19, na qual serão inseridas informações sobre registro de vacinas e estoque de todos os municípios. Além disso, de maneira facultativa, as prefeituras também poderão aderir ao aplicativo para realizar agendamento on-line da população da cidade.
Para o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, o serviço on-line cumpre um importante papel na organização da oferta de vacinas, possibilitando a redução de filas e da insatisfação das pessoas que não conseguem se imunizar quando chegam em uma unidade de saúde, sobretudo nos locais em que a vacinação ocorre por demanda espontânea e vai de encontro a uma oferta limitada.
"Se o município já possui um sistema de agendamento, pode preservar. No entanto, será adotado um módulo de registro e de movimento de estoque padrão para todos os municípios", pontuou o secretário, em coletiva nesta segunda-feira (5).
Nésio Fernandes ressaltou, ainda, que a previsão é que, com a nova plataforma, os dados do painel de vacinação no Espírito Santo tenham uma atualização mais precisa, praticamente em tempo real das doses aplicadas, o que deverá superar, segundo ele, transtornos na divulgação de dados dos municípios provocados por atraso ou dificuldades técnicas de atualização do Ministério da Saúde.
O QUE DIZEM OS MUNICÍPIOS
Todos os municípios da Grande Vitória - com exceção de Viana, que participa de projeto de vacinação - foram procurados, bem como as cidades-polo no interior, para se manifestar sobre o aplicativo.
A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) afirmou, em nota, que está se preparando para aderir ao sistema do governo do Estado, enquanto Vila Velha, Serra e Guarapari avaliam a possibilidade de adesão.
Já Vitória decidiu que não vai adotar o sistema proposto pelo Estado, ressaltando que o serviço utilizado no município tem se mostrado eficaz para as demandas da população e passa por melhorias frequentes.
"A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informa que o município possui rede própria, informatizada, e com interoperabilidade com os sistemas do Ministério da Saúde, utilizando-se do registro nos sistemas nacionais e, portanto, consolidados na rotina dos serviços de informação da Capital, fornecendo aos profissionais de saúde acesso à história clínica do paciente, registros de notificação, vacinações, bem como agendamentos eletrônicos, não necessitando, pois, da interveniência da Sesa para fazê-lo", disse o órgão municipal, em nota.
No interior, o município de Cachoeiro de Itapemirim também resolveu manter o próprio serviço de agendamento on-line.
São Mateus, por sua vez, deverá adotar o aplicativo para agendar a vacinação da população, mas sem abrir mão do serviço atual. "Poderemos utilizar o sistema e também continuaremos adotando os cronogramas que, aqui para São Mateus, estão dando muito certo", apontou o secretário municipal de Saúde, Henrique Follador, em nota da assessoria.