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Viana alcança 96% de cobertura vacinal com queda expressiva de casos

O projeto Viana Vacinada, que testa a aplicação de meia dose do imunizante do laboratório da AstraZeneca, permitiu a antecipação da imunização de 20 mil pessoas

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 16:42

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

05 jul 2021 às 16:42
Voluntários são imunizados no Viana Vacinada deste domingo (13)
Voluntários foram imunizados no projeto Viana Vacinada  Crédito: Carlos Alberto Silva
Na cidade de Viana, na Grande Vitória, 96% da população a partir de 18 anos já receberam pelo menos a primeira aplicação de vacina contra a Covid-19, seja a meia dose da AstraZeneca, seja a dose padrão. 
A informação foi repassada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e pelo prefeito da cidade, Wanderson Bueno, durante pronunciamento on-line na tarde desta segunda-feira (5)
Viana alcança 96 por cento de cobertura vacinal com queda expressiva de casos
Bueno explicou que foram adotadas estratégias durante o processo de vacinação para que Viana conseguisse chegar a essa porcentagem de cobertura vacinal. 
"A gente sabe que a vacina é a forma mais segura de combate à pandemia, além das medidas sanitárias. Viana foi o único município que vacinou todos os idosos de forma domiciliar, tanto primeira quanto segunda doses. Essa parcela populacional corresponde a cerca de 15 mil pessoas. Os agendamentos de outros públicos foram abertos de forma on-line, e foi a primeira cidade a abrir para pessoas com menos de 59 anos na Grande Vitória. Além disso, o projeto 'Viana Vacinada' nos deu condições de antecipar a vacinação de 20 mil pessoas.  Na última semana, os agentes passaram a ir de casa em casa para vacinar mais de 7 mil pessoas até o último sábado", detalha o prefeito. 
Segundo ele,  já é nítido um registro menor de pessoas sintomáticas procurando os serviços de saúde do município. "Já sentimos 65% de redução de casos confirmados. No Dia D, em 13 de junho, a média móvel era de 18 casos registrados confirmados por dia. Agora, são 4 confirmações por dia. Esperamos ainda mais a redução de ocupação dos leitos, doentes e também de mortos. O município está empenhado e adotando as medidas sanitárias", pontuou Wanderson Bueno. 

ANTECIPAÇÃO DA 2ª DOSE

Durante a coletiva,  Nésio Fernandes disse que a orientação da Secretaria de Saúde é para os municípios anteciparem a vacinação da segunda dose da AstraZeneca. "Do ponto de vista operacional, temos muitas doses estocadas que já poderiam estar sendo aplicadas na população que já completou oito semanas desde a primeira dose. Vários países do mundo já adotaram essa medida", explicou. O prazo máximo entre as doses deste imunizante é de 12 semanas (3 meses). 
A expectativa é que a imunização completa dos moradores de Viana se dê o mais breve possível. "Podemos ter, ainda no mês de agosto, Viana  como a primeira cidade do país com a vacina da AstraZeneca aplicada em toda a população e com duas doses para a imunização completa. Devemos divulgar um boletim epidemiológico sobre o comportamento da pandemia no município nesta semana", informou Nésio Fernandes. 

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Vacinação em Viana: efeitos da imunização em massa devem aparecer em julho

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