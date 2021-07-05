Viana alcança 96% de cobertura vacinal com queda expressiva de casos

Voluntários foram imunizados no projeto Viana Vacinada Crédito: Carlos Alberto Silva

Na cidade de Viana , na Grande Vitória , 96% da população a partir de 18 anos já receberam pelo menos a primeira aplicação de vacina contra a Covid-19 , seja a meia dose da AstraZeneca, seja a dose padrão.

Your browser does not support the audio element. Viana alcança 96 por cento de cobertura vacinal com queda expressiva de casos

Bueno explicou que foram adotadas estratégias durante o processo de vacinação para que Viana conseguisse chegar a essa porcentagem de cobertura vacinal.

"A gente sabe que a vacina é a forma mais segura de combate à pandemia, além das medidas sanitárias. Viana foi o único município que vacinou todos os idosos de forma domiciliar, tanto primeira quanto segunda doses. Essa parcela populacional corresponde a cerca de 15 mil pessoas. Os agendamentos de outros públicos foram abertos de forma on-line, e foi a primeira cidade a abrir para pessoas com menos de 59 anos na Grande Vitória. Além disso, o projeto 'Viana Vacinada' nos deu condições de antecipar a vacinação de 20 mil pessoas. Na última semana, os agentes passaram a ir de casa em casa para vacinar mais de 7 mil pessoas até o último sábado", detalha o prefeito.

Segundo ele, já é nítido um registro menor de pessoas sintomáticas procurando os serviços de saúde do município. "Já sentimos 65% de redução de casos confirmados. No Dia D, em 13 de junho, a média móvel era de 18 casos registrados confirmados por dia. Agora, são 4 confirmações por dia. Esperamos ainda mais a redução de ocupação dos leitos, doentes e também de mortos. O município está empenhado e adotando as medidas sanitárias", pontuou Wanderson Bueno.

ANTECIPAÇÃO DA 2ª DOSE

Durante a coletiva, Nésio Fernandes disse que a orientação da Secretaria de Saúde é para os municípios anteciparem a vacinação da segunda dose da AstraZeneca. "Do ponto de vista operacional, temos muitas doses estocadas que já poderiam estar sendo aplicadas na população que já completou oito semanas desde a primeira dose. Vários países do mundo já adotaram essa medida", explicou. O prazo máximo entre as doses deste imunizante é de 12 semanas (3 meses).