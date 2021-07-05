Com o avanço da vacinação, pessoas de faixa etária mais avançada ficaram mais protegidas da Covid Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Your browser does not support the audio element. Mais da metade da população adulta do ES já recebeu a 1ª dose da vacina

Apesar de o número ser positivo, Nésio Fernandes foi enfático sobre a necessidade de dar continuidade à vacinação, tanto da ampliação da primeira dose quanto da necessidade da segunda dose, quando se tem a imunidade completa.

"Não temos imunidade de rebanho no Espírito Santo. Reconhecemos a segurança e a imunidade pelas vacinas apenas. Devemos alcançar entre os meses de setembro e novembro uma cobertura satisfatória com duas doses para poder reconhecer um patamar que nos dê segurança de imunidade coletiva capaz de salvar vidas", ressaltou.

CUIDADOS CONTINUAM

Dentro dessa realidade, o pedido do secretário de Saúde é pela continuidade dos cuidados sanitários e também para que os jovens colaborem com o distanciamento.