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Campanha de imunização

Com 48% da população adulta vacinada, ES lidera ranking nacional da 1ª dose

Entre as pessoas com mais de 18 anos, quase metade dos moradores do Estado já recebeu a D1; o ciclo completo atingiu 16,6%. Ritmo de vacinação colocou o Estado em 1° lugar no ranking nacional da população adulta parcialmente imunizada
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

28 jun 2021 às 10:03

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 10:03

Vacina contra covid-19 da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson
Mais de 8,7 mil pessoas receberam a vacina Janssen no primeiro dia de aplicação do imunizante no ES Crédito: Divulgação/Sesa
Espírito Santo já aplicou a primeira dose (D1) da vacina contra a Covid-19 em 48,3% da população adulta, ou seja, 1.509.773 de  pessoas com mais de 18 anos e que estão aptas a se imunizar. O ciclo completo de imunização atingiu 16,6% do público-alvo, reunindo 516.976 que receberam a D2 e mais 8.783 com a dose única da Janssen. 
A informação inicial foi apresentada pelo governador Renato Casagrande, em pronunciamento na noite desta sexta-feira (25), quando ele ressaltou que espera que o Estado possa avançar ainda mais na campanha de imunização. 
Mais tarde, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, acrescentou que o ritmo de vacinação empregado no Espírito Santo colocou o Estado em 1º lugar no ranking nacional da população adulta parcialmente imunizada e, em 5º lugar, na classificação das pessoas totalmente vacinadas (D2 ou Janssen). 
Os dados foram reunidos pelo consórcio de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde nesta sexta-feira (25), e agora incluem a particularidade da vacinação com a Janssen que, por ser em dose única, confere o ciclo completo de imunização de uma vez. 

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