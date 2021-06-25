"Não aguentava mais ver pessoas morrendo", diz ex-vizinha de hospital na Serra

Fernanda se mudou do apartamento em frente ao Hospital Jayme, na Serra, por não suportar conviver com a realidade de pessoas perdendo a vida para a Covid-19 Crédito: Arquivo pessoal

Diariamente e em todos os turnos, o som estridente das sirenes era o indicativo de que mais uma ambulância chegava às pressas com um paciente com o coronavírus, já que o hospital é referência para o tratamento da doença no Estado. Da janela do apartamento, localizado em frente à unidade, mas do outro lado da Avenida Paulo Pereira Gomes, em Morada de Laranjeiras, Fernanda presenciava as cenas se repetindo inúmeras vezes. Ela relata que, por vezes, ocorria engarrafamento de ambulâncias à espera de uma vaga, que muitas vezes não vinha.

Presenciar tão de perto, da janela do apartamento, a situação da pandemia no Estado e a luta de pacientes para sobreviverem à doença levou a auxiliar administrativa a adquirir transtornos.

"Era uma cena repetida, aquilo não saía da minha cabeça em nenhum minuto. O isolamento social me forçava a ter de ficar em casa, então não tinha como me abster. Fui adoecendo, desenvolvi síndrome do pânico, estava com medo de dirigir e tive depressão. Estava me vendo em uma maca como aquelas pessoas que lá chegavam. Foram meses assim, engordei muito devido aos remédios e precisei de ajuda psicológica. Precisava mudar ou então não sei o que seria de mim" Fernanda Garschagen - Ex-vizinha do Hospital Jayme Santos Neves

Após tanto sofrimento por conviver com a dureza imposta a poucos metros de casa, o destino ofereceu um novo caminho à Fernanda. Em dezembro do ano passado, quando já estava com o nível de saturação com o cotidiano de pandemia muito acima do tolerável, ela recebeu uma proposta de emprego. A oferta marcava o início da guinada que ela deu na própria vida e que a salvou, como mesmo definiu.

COMO ERA...

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"Eu não estava suportando mais conviver daquela forma, até que em dezembro eu recebi um convite para ser gerente de uma pousada em Pedra Azul ( Domingos Martins ). Digo sem dúvidas que foi minha salvação. Conversei com meu marido e nos mudamos para lá. Da forma que eu vivia, sufocada, eu ia acabar em uma maca daquelas. Não queria isso para mim. Tudo piorou depois que perdi familiares para a doença (tio e primo). Tinha que sair dali de qualquer forma", explicou Fernanda.

... E COMO ESTÁ

Focada em mudar de vida, a família se mudou em definitivo para Domingos Martins. Fernanda assumiu a gerência de uma pousada rural orgânica, que fica em uma área de Mata Atlântica. Já o marido, trabalha na manutenção geral do local. Até o filho deles, o pequeno Henrique, de 2 anos, já notou a diferença da virada de vida que todos tiveram há sete meses.

Junto da família, Fernanda não convive mais com o cotidiano pesado da covid que presenciava da sacada do apartamento Crédito: Arquivo pessoal

"Tudo mudou, sem exagero. A começar pelo espaço. Saímos de um apartamento de menos de 60 metros e moramos agora em uma área de um milhão de metros quadrados. Aqui temos paz, tranquilidade, contato com a natureza, animais, bosques, e inúmeras atividades, mas o melhor é não conviver com o barulho das ambulâncias. Em pouco tempo voltei ao meu peso normal, parei de tomar remédios controlados e não tenho mais síndrome do pânico. Não voltaremos para o antigo endereço", enfatizou ela.