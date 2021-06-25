Passageiros são testados contra a Covid-19 no Terminal de Laranjeiras

Testagem para Covid-19 no Terminal de Laranjeiras Crédito: Reprodução TV Gazeta

Dados da Sesa indicavam que das 771 pessoas foram testadas em Cariacica, 94 receberam resultado positivo para a doença. Mais da metade dos que testaram positivo tinham algum sintoma. Os testes foram feitos na sexta-feira (18). No Aeroporto de Vitória, de 394 testados, 2 resultados foram positivos para a Covid-19.

A expectativa é que sejam realizados cerca de 300 testes diariamente. "No entanto, não é possível especificar a quantidade já que a adesão é voluntária. Serão disponibilizados testes de antígeno e RT-PCR", informou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Em entrevista para A Gazeta, no último dia 18, o subsecretário de vigilância em saúde, Luiz Carlos Reblin, destacou que a intenção é identificar pessoas que sejam positivas para Covid-19, encaminhá-las para sua residência ou para o serviço de saúde, se tiverem algum sintoma importante, para que se mantenham em isolamento. A partir daí, testar os seus contatos.

ENTENDA O TESTE

A testagem é voluntária e gratuita, e o resultado é liberado em 15 minutos. A equipe de saúde, formada por técnicos de enfermagem, enfermeiro e assistente administrativo, estará presente no local de segunda a sexta-feira, de 12h às 20h.

Antes da coleta, os interessados terão de preencher um questionário com informações básicas referentes à presença de sintomas da doença, características demográficas e condições de saúde.

O objetivo é que a testagem possa ocorrer de forma simultânea nos terminais da Grande Vitória, ao longo das próximas semanas. Em casos positivos, o passageiro será encaminhado ao serviço de saúde referência de seu município, para acompanhamento médico e retirada do atestado.

A equipe também fará a oferta de uma máscara de alto poder filtrante àqueles que testarem positivo para a doença. Segundo o gerente estadual de Vigilância em Saúde, Orlei Amaral Cardoso, as ações auxiliarão o trabalho de orientação no combate ao vírus.