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Cariacica

A cada dez testados em terminal do ES, um deu positivo para Covid-19

Balanço da Sesa indica que, das 94 pessoas que foram examinadas, 12,76% foram diagnosticadas com a doença no primeiro dia de testes, em Jardim América, Cariacica; testagem será levada a outros terminais
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

18 jun 2021 às 20:38

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 20:38

Testagem de covid-19 no Terminal de Jardim América, em Cariacica
Público formou uma fila no Terminal de Jardim América, em Cariacica, para fazer o teste Crédito: Fernando Madeira
O balanço do primeiro dia de testes no Terminal de Jardim América, em Cariacica, aponta que, a cada 10 pessoas examinadas, pelo menos uma foi diagnosticada com a Covid-19. Dados  da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) indicam que 94 pessoas foram testadas e 12 receberam resultado positivo para a doença, o equivalente a 12,76% do público atendido.  Mais da metade dos que testaram positivo apresentaram algum sintoma.
Com o anúncio do governo do Estado sobre o início da testagem nesta sexta-feira (18) em Jardim América, uma fila logo se formou no terminal com pessoas querendo saber se estavam ou não infectadas pelo Sars-Cov-2 (coronavírus). Nesse grupo estava uma mulher, já imunizada com duas doses, que se dirigiu até o local com sintomas gripais. Ao ser testada, o resultado foi positivo. 

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Com o diagnóstico, ela recebeu uma nova máscara - modelo N95, que confere maior proteção - e foi orientada a ir para casa e, por lá, fazer o isolamento. Como a mulher foi de carro até o terminal, não precisou ser conduzida por um veículo do poder público, disponibilizado para fazer o deslocamento das pessoas que testaram positivo. 

RESULTADO EM 10 MINUTOS

Da coleta de amostra até o diagnóstico são necessários apenas 10 minutos e, quando o resultado é positivo, o protocolo da Saúde é entregar uma máscara, oferecer o transporte e orientar sobre isolamento e demais cuidados para evitar a disseminação do coronavírus e também o agravamento da doença. 
"De fato, com esta ação, o objetivo é identificar pessoas que sejam positivas para a Covid e fazer o isolamento. Encaminhar essas pessoas  para sua residência ou para o serviço de saúde, se elas tiverem algum sintoma importante, para manterem isolamento e, a partir daí, testar os seus contatos. Se entre os contatos houver alguém positivo, também fazer isolamento", afirmou Luiz Carlos Reblin, subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, que acompanhou o início das testagens no terminal, em entrevista para a TV Gazeta
Orlei Cardoso, gerente de Vigilância em Saúde, pontuou que foram utilizados dois veículos para transportar as pessoas que testaram positivo até a sua residência e, assim, evitar que usassem o transporte coletivo, diminuindo a possibilidade de contaminar outros passageiros.
"O balanço mostra a importância das pessoas se cuidarem ainda mais. Vemos aqui mais de 13% de positividade, isso considerando que começamos a atividade  um pouco mais tarde porque, como foi o primeiro dia, ainda estávamos testando toda a logística do trabalho", analisou Orlei.
O gerente disse que o serviço de testagem vai continuar na próxima semana em Jardim América, sempre do meio-dia às 20h, e também será estendido a outros dois terminais - possivelmente um na Serra, outro em Vila Velha. As unidades ainda vão ser definidas, mas, segundo informações do secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes,  na última segunda-feira (14), todos os 10 terminais serão contemplados ao longo dos próximos meses. Ao final de um período de 90 dias, será feita avaliação sobre a necessidade de prorrogar ou não a medida. 
A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) acrescentou que disponibilizou veículo para transportar para suas residências pessoas que testaram positivo para a Covid-19 no Terminal de Jardim América, e orientou que permaneçam em isolamento. Entretanto, se apresentarem sinais de agravamento, devem buscar uma unidade de saúde.

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