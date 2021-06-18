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Pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.264 mortes e ultrapassa 505 mil casos

De acordo com atualização do Painel Covid-19 na tarde desta sexta-feira (18), o Estado registrou 28 óbitos e 1.522 infecções nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2021 às 17:40

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 17:40

Coronavírus
Coronavírus: 28 mortes foram registradas nas últimas 24 horas no Espírito Santo Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou a 11.264 mortes e 505.764 casos confirmados do novo coronavírus nesta sexta-feira (18). Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 28 novos óbitos e 1.522 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 64.308. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 62.601 confirmações da doença, seguida por Vitória (54.174) e Cariacica (38.909). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (25.829), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.423 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa (6.729), em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.731), também em Vitória.
Até esta sexta-feira (18), mais de 1,54 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 479.443, com um acréscimo de 1.717 pessoas curadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até a tarde desta sexta-feira, um total de 1.331.263 pessoas haviam recebido a primeira dose de alguma vacina. Dessas, 467.628 também já receberam a segunda dose.

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