Covid-19: Secont vai aguardar análise da Sesa sobre auditoria de vacinas

Análise foi feita com base nos dados dos dias 18 de janeiro e 12 de maio deste ano Crédito: Carlos Alberto Silva

Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) informou que vai aguardar a análise da informou que vai aguardar a análise da Secretaria da Saúde (Sesa) sobre a auditoria da vacinação contra a Covid-19 feita pelo órgão de controle com dados coletados entre janeiro a maio deste ano.

De acordo com a Sesa, em análise preliminar, foram identificadas inconsistências na avaliação da Secont decorrentes do que seria uma leitura equivocada dos dados. A revisão será feita com os municípios. A estimativa é apresentar um novo parecer em 15 dias.

O principal equívoco do relatório, segundo informa a Sesa em nota, diz respeito à comparação de padrões de dados distintos de anotação (americano e brasileiro), o que superestimou irregularidades possíveis na vacinação.

A anotação de data americana, usada na vacinação, indica o mês à frente do dia, seguido do ano. A brasileira, utilizada para a data do óbito, começa com dia, depois mês e ano.

Em entrevista à TV Gazeta na tarde desta sexta-feira (18), o subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, disse que o Espírito Santo é o estado brasileiro com maior nível de transparência em diversas ações, inclusive sobre a Covid-19.

"Já verificamos que tem uma série de informações em que houve a utilização de um arquivo invertido para data do evento que ocorreu a vacinação. O episódio de que as pessoas teriam recebido a vacinação, já tendo falecido, na verdade, foi um problema da leitura do arquivo, que se encontrou invertido. Ao invés de ser a data e o mês, o mês veio a frente, e isso fez com que a leitura ficasse equivocada. Isso está sendo avaliado e será informado adequadamente", afirmou Reblin.

"REVISÃO É ROTINEIRA"

Por meio de nota enviada à imprensa no início da tarde desta sexta-feira (18), a Secont informou que a revisão de dados levantados a partir da auditoria é uma fase rotineira da ação de controle. Segundo o órgão, esse movimento permite aos entes auditados justificar os achados de auditoria e ao controle ser assertivo em situações que exijam novas apurações.

"A partir da análise a ser feita pela Sesa e pelos municípios, será realizada a depuração para confirmar ou afastar as inconsistências iniciais" Secretaria de Estado de Controle e Transparência - Cargo do Autor

Vacinação contra Covid-19 começou no dia 18 de janeiro no ES Crédito: Fernando Madeira

ENTENDA A AUDITORIA

Uma auditoria do governo do Estado apontou que 934 pessoas teriam sido vacinadas utilizando-se de documentos de pessoas mortas. Os dados referem-se a um levantamento feito entre os dias 18 de janeiro e 12 de maio deste ano, período em que a Secont analisou a aplicação de 882.505 doses dos imunizantes.

Ao divulgar a informação nesta quarta-feira (16), a Secont destacou que, se fosse comprovada fraude ou má-fé, as ocorrências poderiam resultar em um procedimento criminal, posteriormente encaminhado para punição interna de cada município, ou governo do Estado se forem servidores estaduais. Confirmado envolvimento do cidadão, trata-se de um processo criminal a partir da investigação da Polícia Civil.

LEIA A NOTA DA SESA NA ÍNTEGRA

"A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) informa que fará uma minuciosa revisão do relatório produzido pela Secretaria de Controle e Transparência (Secont) sobre a vacinação para Covid-19 no estado com o objetivo de dar máxima transparência. Em análise preliminar, foram identificadas inconsistências na análise do órgão de controle decorrentes de uma leitura equivocada do padrão de exportação da base de dados do Ministério da Saúde. O principal equívoco do relatório diz respeito à comparação de dados em padrões distintos de anotação (americano e brasileiro), o que superestimou possíveis irregularidades na vacinação. A anotação de data americana, usada na vacinação, indica o mês à frente do dia, seguida do ano. A brasileira, usada para a data do óbito, inicia com dia, mês e ano. A comparação dessas datas superestimou possíveis irregularidades na vacinação.