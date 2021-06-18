Depois de 1 mês, ES volta a receber vacinas da Coronavac contra a Covid

Mais de 30 mil doses da Coronavac chegaram ao Espírito Santo na manhã desta sexta-feira (18) Crédito: Divulgação

31.200 unidades do imunizante que foram enviadas pelo Ministério da Saúde e recebidas no fim da manhã desta sexta. A última remessa da vacina produzida pelo Instituto Butantan havia sido encaminhada ao Estado há um mês, no dia 17 de maio. Após receber um lote de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 na madrugada desta sexta-feira (18) , o Espírito Santo recebeu agora mais doses da vacina Coronavac. Sãodo imunizante que foram enviadas pelo Ministério da Saúde e recebidas no fim da manhã desta sexta. A última remessa da vacina produzida pelo Instituto Butantan havia sido encaminhada ao Estado há um mês, no dia 17 de maio.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que as doses serão destinadas à população que aguarda para complementar o esquema vacinal com segunda dose no Estado, podendo atender cerca de 60% deste público, o que deve totalizar aproximadamente 51 mil pessoas.

A distribuição para as regionais de Saúde Central, Norte e Sul começou ainda na manhã desta sexta-feira (18). Já os municípios da Região Metropolitana devem receber as doses na parte da tarde.

AGENDAMENTO EM VITÓRIA

Nesta sexta-feira (18), às 17h, a Prefeitura de Vitória vai disponibilizar 1.800 vagas para a aplicação da segunda dose da Coronavac em pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde que receberam o primeiro imunizante há mais de 28 dias.

A vacinação será realizada neste sábado (19), nos seguintes locais: Maanaim Vitória; Ginásio da Faculdade Salesiano (Forte São João); Casa do Cidadão e Unidade de Saúde do bairro Jardim Camburi.

comprovante de que recebeu a primeira dose da vacina em Vitória ou comprovante de residência na Capital. A marcação da vacina pode ser feita no site da PMV, no link https://agendamento.vitoria.es.gov.br , ou no aplicativo Vitória Online. No momento da vacinação, devem ser apresentados documento com foto e

Mais de 30 mil doses da Coronavac chegaram ao Espírito Santo na manhã desta sexta-feira (18) Crédito: Divulgação

VACINAS DA PFIZER CHEGARAM NA MADRUGADA