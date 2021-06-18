ES recebe novo lote de vacinas da Pfizer contra a Covid-19

Lote de vacinas da Pfizer chega ao Espírito Santo na madrugada desta sexta-feira (18) Crédito: Divulgação

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , das vacinas recebidas, serão direcionadas 80% à aplicação das primeiras doses na população geral, por faixa etária, e 20% aos grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 em andamento, como trabalhadores da educação e Pessoas com Deficiência (PcD) permanente.

“A distribuição para as regionais de Saúde Central, Norte e Sul acontecerá no final da manhã desta sexta-feira (18). Os municípios da Região Metropolitana receberão as doses na tarde do mesmo dia”, destacou.

Lote de vacinas da Pfizer chega ao Espírito Santo na madrugada desta sexta-feira (18) Crédito: Divulgação

LOTE DE CORONAVAC TAMBÉM É RECEBIDO

A secretaria informou que as doses serão destinadas à população que aguarda para complementar o esquema vacinal com segunda dose no Estado, podendo atender cerca de 60% deste público, o que deve totalizar aproximadamente 51 mil pessoas. A última remessa encaminhada ao Estado foi realizada há um mês, em 17 de maio.