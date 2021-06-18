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Combate à pandemia

ES recebe novo lote de vacinas da Pfizer contra a Covid-19

As 47.970 doses chegaram na madrugada desta sexta-feira (18) no Aeroporto de Vitória, na Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2021 às 07:09

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 07:09

Lote de vacinas da Pfizer chega ao Espírito Santo na madrugada desta sexta-feira (18)
Lote de vacinas da Pfizer chega ao Espírito Santo na madrugada desta sexta-feira (18) Crédito: Divulgação
Espírito Santo recebeu mais um lote de vacinas da Pfizer para imunização contra a Covid-19. As 47.970 doses chegaram na madrugada desta sexta-feira (18) no Aeroporto de Vitória.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), das vacinas recebidas, serão direcionadas 80% à aplicação das primeiras doses na população geral, por faixa etária, e 20% aos grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 em andamento, como trabalhadores da educação e Pessoas com Deficiência (PcD) permanente.
“A distribuição para as regionais de Saúde Central, Norte e Sul acontecerá no final da manhã desta sexta-feira (18). Os municípios da Região Metropolitana receberão as doses na tarde do mesmo dia”, destacou.
Lote de vacinas da Pfizer chega ao Espírito Santo na madrugada desta sexta-feira (18)
Lote de vacinas da Pfizer chega ao Espírito Santo na madrugada desta sexta-feira (18) Crédito: Divulgação

LOTE DE CORONAVAC TAMBÉM É RECEBIDO

Além dos imunizantes da Pfizer, um lote de vacinas Coronavac era aguardado para esta sexta-feira (18) no Espírito Santo. De acordo com a Sesa, 31.200 doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan chegaram no fim da manhã.
A secretaria informou que as doses serão destinadas à população que aguarda para complementar o esquema vacinal com segunda dose no Estado, podendo atender cerca de 60% deste público, o que deve totalizar aproximadamente 51 mil pessoas. A última remessa encaminhada ao Estado foi realizada há um mês, em 17 de maio.
A distribuição para as regionais de Saúde Central, Norte e Sul acontecerá no final da manhã desta sexta-feira (18). Os municípios da Região Metropolitana receberão as doses na tarde do mesmo dia.

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