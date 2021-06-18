Coronavac: nova remessa vai reduzir fila para a 2ª dose no ES em 60%

Cerca de 60% dos 51 mil capixabas (30,6 mil pessoas) que aguardam a segunda dose da Coronavac no Espírito Santo devem ser vacinadas em breve com as novas doses que estão previstas para chegar nesta sexta-feira (18) ao Espírito Santo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Com o retorno da fabricação da Coronavac pelo Instituto Butantan nas últimas semanas, o Ministério da Saúde vai enviar 31.200 doses ao Espírito Santo na manhã desta sexta (18).
A Sesa reforça que a última remessa encaminhada ao Estado foi realizada há um mês, em 17 de maio. A distribuição para as regionais de Saúde Central, Norte e Sul acontecerá no final da manhã desta sexta-feira (18).
A previsão é de que os municípios da Região Metropolitana recebam as doses na tarde do mesmo dia.
PFIZER
Para a madrugada desta sexta-feira (18), está prevista a chegada de 47.970 doses Pfizer. A Sesa afirma que 80% delas serão destinadas à aplicação das primeiras doses na população geral, por faixa etária.
Já 20% das doses serão para os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 em andamento no Estado, como trabalhadores da educação e Pessoas com Deficiência (PcD) permanente.
A distribuição para as regionais de Saúde Central, Norte e Sul acontecerá no final da manhã desta sexta-feira (18). Os municípios da Região Metropolitana também receberão as doses na tarde do mesmo dia.