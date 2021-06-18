Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chegada de novas doses

Coronavac: nova remessa vai reduzir fila para a 2ª dose no ES em 60%

Com o retorno da fabricação da Coronavac pelo Instituto Butantan nas últimas semanas, 31.200 doses enviadas pelo Ministério da Saúde chegam ao Espírito Santo na manhã desta sexta (18)
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

18 jun 2021 às 02:00

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 02:00

GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
Novas doses de Coronavac vão chegar ao ES nesta sexta-feira (18) Crédito: Mateus Bonomi/Estadão Conteúdo
Cerca de 60% dos 51 mil capixabas (30,6 mil pessoas) que aguardam a segunda dose da Coronavac no Espírito Santo devem ser vacinadas em breve com as novas doses que estão previstas para chegar nesta sexta-feira (18) ao Espírito Santo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Com o retorno da fabricação da Coronavac pelo Instituto Butantan nas últimas semanas, o Ministério da Saúde vai enviar 31.200 doses ao Espírito Santo na manhã desta sexta (18).
A Sesa reforça que a última remessa encaminhada ao Estado foi realizada há um mês, em 17 de maio. A distribuição para as regionais de Saúde Central, Norte e Sul acontecerá no final da manhã desta sexta-feira (18).
A previsão é de que os municípios da Região Metropolitana recebam as doses na tarde do mesmo dia.

PFIZER

Para a madrugada desta sexta-feira (18), está prevista a chegada de 47.970 doses Pfizer. A Sesa afirma que 80% delas serão destinadas à aplicação das primeiras doses na população geral, por faixa etária.
Já 20% das doses serão para os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 em andamento no Estado, como trabalhadores da educação e Pessoas com Deficiência (PcD) permanente.
A distribuição para as regionais de Saúde Central, Norte e Sul acontecerá no final da manhã desta sexta-feira (18). Os municípios da Região Metropolitana também receberão as doses na tarde do mesmo dia.

Veja Também

Vila Velha abre 16 mil vagas para vacinação contra a Covid-19

ES fica de fora da autorização da Anvisa para importação da Sputnik V

Coronavírus: ES chega a 11.218 mortes e ultrapassa 502 mil casos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Coronavírus no ES Covid-19 Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo
Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados