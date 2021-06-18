Coronavac: nova remessa vai reduzir fila para a 2ª dose no ES em 60%

Novas doses de Coronavac vão chegar ao ES nesta sexta-feira (18) Crédito: Mateus Bonomi/Estadão Conteúdo

Com o retorno da fabricação da Coronavac pelo Instituto Butantan nas últimas semanas, o Ministério da Saúde vai enviar 31.200 doses ao Espírito Santo na manhã desta sexta (18).

A Sesa reforça que a última remessa encaminhada ao Estado foi realizada há um mês, em 17 de maio. A distribuição para as regionais de Saúde Central, Norte e Sul acontecerá no final da manhã desta sexta-feira (18).

A previsão é de que os municípios da Região Metropolitana recebam as doses na tarde do mesmo dia.

PFIZER

Para a madrugada desta sexta-feira (18), está prevista a chegada de 47.970 doses Pfizer. A Sesa afirma que 80% delas serão destinadas à aplicação das primeiras doses na população geral, por faixa etária.

Já 20% das doses serão para os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 em andamento no Estado, como trabalhadores da educação e Pessoas com Deficiência (PcD) permanente.