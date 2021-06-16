Coronavírus: ES chega a 11.218 mortes e ultrapassa 502 mil casos

O Espírito Santo chegou a 11.218 mortes e 502.887 casos confirmados do novo coronavírus nesta quarta-feira (16). Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 25 novos óbitos e 1.609 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 64.057. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 62.287 confirmações da doença, seguida por Vitória (54.008) e Cariacica (38.609). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (25.693), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.402 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa (6.681), em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.716), também em Vitória.
Até esta quarta-feira (16), mais de 1,53 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 476.393, com um acréscimo de 1.239 pessoas curadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO
A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até a tarde desta quarta-feira, o número de vacinados não havia sido atualizado. Os últimos números, de segunda-feira (14), registravam um total de 1.225.019 pessoas com a primeira dose de alguma vacina. Dessas, 458.332 também já receberam a segunda dose.