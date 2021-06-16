Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.218 mortes e ultrapassa 502 mil casos

De acordo com atualização do Painel Covid-19 na tarde desta quarta-feira (16), o Estado registrou 25 óbitos e 1.609 infecções nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2021 às 17:32

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 17:32

Teste para detectar a presença do coronavírus
Teste para detectar a presença do coronavírus Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou a 11.218 mortes e 502.887 casos confirmados do novo coronavírus nesta quarta-feira (16). Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 25 novos óbitos e 1.609 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 64.057. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 62.287 confirmações da doença, seguida por Vitória (54.008) e Cariacica (38.609). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (25.693), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.402 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa (6.681), em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.716), também em Vitória.
Até esta quarta-feira (16), mais de 1,53 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 476.393, com um acréscimo de 1.239 pessoas curadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até a tarde desta quarta-feira, o número de vacinados não havia sido atualizado. Os últimos números, de segunda-feira (14), registravam um total de 1.225.019 pessoas com a primeira dose de alguma vacina. Dessas, 458.332 também já receberam a segunda dose.

Veja Também

Mesmo CPF foi usado sete vezes para vacinar contra Covid-19 no ES

Técnico suspeito de fingir que aplicou vacina segue afastado em Vitória

'Ação criminosa', diz leitora sobre suposta aplicação falsa de vacina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Coronavírus no ES Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 signos mais amorosos do zodíaco
Imagem de destaque
Pão de queijo de frigideira: aprenda receita fácil para o café da tarde
Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados