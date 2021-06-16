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Investigação em andamento

Técnico suspeito de fingir que aplicou vacina segue afastado em Vitória

Em abril, vídeo gravado do momento em que uma idosa foi ser vacinada na unidade de saúde de Santo André mostra que o profissional não teria pressionado o embolo da seringa
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

16 jun 2021 às 13:13

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 13:13

No vídeo, técnico finge
O técnico em enfermagem introduziu a agulha no braço da idosa, mas não injetou o imunizante. O caso ocorreu em abril deste ano, na unidade de saúde de Santo André Crédito: Reprodução
Antes do caso de uma arquiteta de Vitória que ficou em dúvida se recebeu de fato a dose da vacina contra a Covid-19 no último sábado (12) na unidade de saúde em Ilha de Santa Maria, uma idosa que procurou a unidade de Santo André para receber a primeira dose do imunizante em abril deste ano também questionou a conduta do aplicador da vacina. No caso dela, as imagens gravadas por uma pessoa da família mostram que a agulha chegou a ser introduzida, mas o embolo da seringa não foi pressionado pelo técnico em enfermagem. A Prefeitura de Vitória afastou o profissional da saúde de suas atividades na ocasião e, nesta quarta-feira (16), confirmou que ele segue afastado.
A suspeita da prática de "vacina de vento" também levou a Secretaria Municipal de Saúde a abrir um procedimento administrativo disciplinar (PAD) para avaliar a conduta do técnico em enfermagem. Ao tomar ciência do fato, a Semus informou que a direção da unidade afastou preventivamente o aplicador da vacina até que o processo fosse concluído. Além da exoneração, o trabalhador pode ser multado em até R$ 29 mil pela ação.
A idosa foi vacinada assim que a situação foi identificada. Passados praticamente dois meses do caso envolvendo a idosa, a averiguação interna promovida pela pasta municipal ainda não foi concluída. Em nota, a Semus informou que o profissional segue afastado das funções e que este, e o caso mais recente da arquiteta, são situações isoladas, não exemplificando a vacinação promovida na Capital.
"A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) informa que, sobre a situação ocorrida no mês de abril envolvendo uma idosa cuja vacina contra a Covid-19 não foi aplicada, um servidor está sendo investigado e segue afastado até a conclusão do processo administrativo disciplinar (PAD). A Secretaria destaca que o caso em tese não pode ser generalizado diante do sucesso da imunização na Capital. Vitória já aplicou 244.086 doses da vacina contra a Covid, sendo 175.096 da primeira, o que representa 47,8% da população vacinada, e 68.990 da segunda dose", detalhou, em nota.

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A secretaria ainda reforçou que, além das penalidades após a apuração do PAD, segundo a Lei nº 11.240, de 29 de março de 2021, se comprovada a infração do agente público, será aplicada multa de até 8.000 (oito mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – de acordo com a Fazenda, 1 VRTE's equivale a R$ 3,64 no ano vigente. Desta forma, a multa máxima pode chegar a R$ 29 mil.

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