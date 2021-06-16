Técnico suspeito de fingir que aplicou vacina segue afastado em Vitória

O técnico em enfermagem introduziu a agulha no braço da idosa, mas não injetou o imunizante. O caso ocorreu em abril deste ano, na unidade de saúde de Santo André Crédito: Reprodução

R$ 29 mil pela ação. A suspeita da prática de "vacina de vento" também levou a Secretaria Municipal de Saúde a abrir um procedimento administrativo disciplinar (PAD) para avaliar a conduta do técnico em enfermagem. Ao tomar ciência do fato, a Semus informou que a direção da unidade afastou preventivamente o aplicador da vacina até que o processo fosse concluído. Além da exoneração, o trabalhador pode ser multado em até

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A idosa foi vacinada assim que a situação foi identificada. Passados praticamente dois meses do caso envolvendo a idosa, a averiguação interna promovida pela pasta municipal ainda não foi concluída. Em nota, a Semus informou que o profissional segue afastado das funções e que este, e o caso mais recente da arquiteta, são situações isoladas, não exemplificando a vacinação promovida na Capital.

"A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) informa que, sobre a situação ocorrida no mês de abril envolvendo uma idosa cuja vacina contra a Covid-19 não foi aplicada, um servidor está sendo investigado e segue afastado até a conclusão do processo administrativo disciplinar (PAD). A Secretaria destaca que o caso em tese não pode ser generalizado diante do sucesso da imunização na Capital. Vitória já aplicou 244.086 doses da vacina contra a Covid, sendo 175.096 da primeira, o que representa 47,8% da população vacinada, e 68.990 da segunda dose", detalhou, em nota.