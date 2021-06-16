'Ação criminosa', diz leitora sobre suposta aplicação falsa de vacina

Imagem de vídeo que mostra aplicação suspeita de vacina em Vitória Crédito: Reprodução/Imagem registrada por familiar da arquiteta

Com dúvida se teria sido imunizada ou não, após ver as imagens, a mulher registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. A administração do município já solicitou uma perícia no vídeo. "Mereço um parecer, uma explicação. Nunca vou saber se ela me vacinou de verdade. Vou receber outra dose ou vou ficar sem vacina?", disse ela, que é arquiteta e no mesmo dia acompanhou a vacinação do filho com outra enfermeira, que trascorreu normalmente.

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Nas redes sociais de A Gazeta, centenas de leitores manifestaram indignação com o suposto descarte da vacina, sobretudo diante do ritmo lento de imunização no país. Confira alguns comentários:

Que absurdo! Isso é revoltante. Uma pessoa que deveria zelar pela saúde da população fazer isso? Por que não escolheu outra profissão? Tem que perder o diploma e o direito de trabalhar na área da saúde! (Emilia Favoretti)

Agora me diga: qual o intuito dessa "profissional" jogar a vacina fora, em vez de aplicar? Por maldade ou por mandado. (Bruna Fagundes)

Há anos a gente toma vacina para tudo que é tipo de doença e ninguém questionava de que laboratório era. Isso aí é só mais uma teoria da conspiração, com a agravante que quem acredita nela pode se matar ou matar um próximo. Eles são só enfermeiros! Não desenvolvem vacinas, nem medicamentos, não têm formação para isso. E não cabe a eles decidir pelos outros. Toda vida a maioria das pessoas tomou vacina para tudo que é tipo de doença sem questionar como era feita ou que laboratório produziu. As vacinas salvaram vidas, evitaram a paralisia infantil. A ciência não é sua inimiga! Essa teoria da conspiração vai matar muita gente ainda. (Letícia da Gama)

Acho que enquanto esse comportamento não for punido severamente, não vai acabar essa palhaçada. Isso me deixa indignada. Aí depois vão alegar que a vacina não surte efeito, mas desse jeito realmente é impossível. Isso é um crime. (Rosiane Delarmelina)

O que esse pessoal está ganhando para jogar fora as doses da vacina?! Quantos profissionais de saúde negacionistas estão condenando pessoas a adoecer ou morrer por uma ação criminosa dessas? Ninguém ouve falar em prisão... ninguém foi punido! (Leandro Klein)

A maldade existe dentro dessas pessoas, é a única explicação para uma cena dessa. É um monstro vestido de profissional. Se faz isso diante de uma filmagem, imagina às escondidas. Deus nos proteja da maldade de gente boa. Muito triste. (Rita Martinusso)

Sabe o que é pior? Se você desacatar um funcionário desses, você é preso. Eles estão fazendo essa tremenda sacanagem com a população e até agora nada foi feito. (Sallyssa Nelia)

Por trás de pessoas ruins também existem ideologias. Ela não faz isso só por ser ruim, ela quer que algo aconteça! Podemos levar para o lado da política, sim. (Douglas Moreira)

Se realmente aconteceu isso, e parece que aconteceu, ela precisa ser punida, isso é crime! Triste saber que pagamos o salário desse tipo de gente! O problema é que na maioria das vezes se coloca “panos quentes”, a gente não ouve falar de punição nesses conselhos. Infelizmente, profissionais desse nível acabam queimando a categoria. (Eny Heideriqui)

Essa enfermeira tem que ser cassada e pagar ainda uma multa! Para que isso? Qual o intuito? (Camille Quintairos)

Eu não consigo entender por que essas pessoas querem trabalhar e lidar com a saúde do ser humano, se elas não têm amor pela profissão e pela vida. (Jeeziel Zanardo)

Ainda com essa palhaçada? O que esses "profissionais" têm na cabeça em decidir quem deve ou não ser vacinado? Isso é totalmente absurdo. (Rayani Mota)

Estamos vivendo uma situação tão difícil e delicada e ainda tem pessoas sem caráter e com tamanha falta de ética, com coragem para fazer uma coisa dessas. Triste, viu? (Rafaella Coser)

Se jogou a vacina fora, jogou por quê? Não seria melhor vacinar a pessoa? Prefere fazer o mal com o próximo, ao invés do bem. Eu queria entender o porquê de tantos casos de pessoas que não estão sendo vacinadas pelos técnicos de enfermagem, que ainda jogam o líquido fora. Descaso total. (Petronio Azevedo)