'Povo não colabora', diz leitor sobre fechamento de parque em Pedra Azul

Pedra Azul, o destino de montanha mais procurado pelos turistas no Espírito Santo Crédito: Setur/ES

TURISMO

Covid-19: Parque Estadual da Pedra Azul está fechado para visitação (Cotidiano, 14/06). Nossa, vou fingir que estou surpresa depois de centenas de posts e stories de moradores do Espírito Santo inteiro em Pedra Azul, pensando que já estava tudo normal. (Ana Luíza Goggi) . Nossa, vou fingir que estou surpresa depois de centenas de posts e stories de moradores do Espírito Santo inteiro em Pedra Azul, pensando que já estava tudo normal.

Claro, no Dia dos Namorados estava tudo normal. Lotou de gente sem noção e agora fecha tudo de novo. Até quando vamos viver esse looping? (Lidiane Rangel)

Vamos viver esse looping até quando as pessoas se conscientizarem de que estamos em uma pandemia. Pensa quantas pessoas contaminadas estavam passeando em Pedra Azul. Não adianta só o governo multar, se a população não colabora, não cumpre as normas. Aí dá nisso. (Lili Myllena)

Deveria ficar fechado até o fim da pandemia. As cidades turísticas do interior do ES não tem estrutura sanitária para receber milhares de pessoas como se tem visto. (Andre Vargas)

Não tem estrutura sanitária, nem fiscalização. Falta de noção total dos turistas que vem pra cá aglomerar como se estivesse tudo normal. Depois de mais de um ano de pandemia a população já devia ter o mínimo de consciência dos riscos que corre. Alguém entraria numa UTI Covid só para passear lá dentro? É mais ou menos isso que fazem quando se aglomeram sem máscara nas ruas, choperias e outros lugares lotados. Não é porque está aberto que está tudo bem, mas como não existe consciência, nem noção, o governo precisa fechar. (Monika Aguiar)

Lógico! Todo fim de semana dá uma multidão em Pedra Azul... parece até que não existe pandemia! E uns 80% sem máscara! O maior culpado disso tudo é o povo! Pessoal quer lacração de fotos!! Não é momento. (Gabriella Ferreira)

EFEITOS PROLONGADOS

Pesquisa revela 19 sequelas em quem teve infecção grave de Covid-19 no ES (Cotidiano, 12/06). Peguei Covid final de setembro e meu paladar mudou totalmente, não consigo beber mais café, refrigerante, comer chocolate e comidas feita com alho. (Yara Morais) . Peguei Covid final de setembro e meu paladar mudou totalmente, não consigo beber mais café, refrigerante, comer chocolate e comidas feita com alho.

Dor de cabeça, perda de memória, dor nas pernas e dormência, queda de cabelo são as sequelas da Covid que tenho. (Deborah Barros)

Faz seis meses que tive Covid, com sintoma de falta de ar entre eles, e até hoje tenho sequelas... O pulmão não é o mesmo. (Ana Paula Fontes)

Perdi meu olfato totalmente no dia 9 de outubro de 2020. Voltei a senti-lo parcialmente mais ou menos dia 19 de novembro de 2020 e desde então nem o olfato nem o paladar são a mesma coisa. Isso me irrita demais. Um café que eu tanto amava, hoje não consigo sentir o cheiro de tão ruim que é. Por mais que seja uma “sequela boba” é frustrante demais perder um dos sentidos básicos. Tudo a que estamos acostumados com o cheiro, de repente muda e fica horrível. Não é fácil! Protejam-se, usem máscaras recomendadas pelos especialistas, álcool e pratiquem o distanciamento. (Douglas Passamani)

VOTO IMPRESSO

Presidente do Senado diz ser possível aprovar voto impresso para eleições (Brasil, 14/06). Vai ser a volta do voto de cabresto, milícias e coronéis recolhendo o comprovante dos eleitores para chantageá-los. Acordem, povo! o voto sigiloso é um ganho importante para garantir que o eleitor não seja pressionado. (Igor Pereira) . Vai ser a volta do voto de cabresto, milícias e coronéis recolhendo o comprovante dos eleitores para chantageá-los. Acordem, povo! o voto sigiloso é um ganho importante para garantir que o eleitor não seja pressionado.

Retrocesso! Pior é que esses políticos que estão propondo essa insanidade foram eleitos em urnas eletrônicas e não reclamaram de fraude! Gasto desnecessário de recursos públicos! Não ao voto impresso! (Andrea Valdetaro)

O voto impresso não vai substituir a urna eletrônica. É apenas um meio maior de averiguação, caso haja recontagem ou uma fiscalização para ver se os votos ali registrados conferem com os impressos. Agora me fala: em uma democracia isso é ruim? (Douglas Vitorino)

Voto impresso nada mais é que um comprovante para voto de cabresto. O cara compra o voto e tem o comprovante impresso que o cara votou nele. O chefe pode ver em quem deu empregado votou pra decidir se ele fica ou é mandado embora. O empresário pode pagar a quem ele quiser para votar no candidato dele. (Eriveltho Sarmento)

Já fizeram os cálculos desta mudança? É muita vontade de torrar o dinheiro público e bater tambor pra doido dançar. (Heloisa Helena Coelho Teixeira)

PANDEMIA

Coronavírus: ES chega a 11.173 mortes e ultrapassa 499 mil casos (Cotidiano, 14/06). E o povo ainda não tem responsabilidade social. Tem que ser muito ignorante para não entender as necessidades de cumprir um protocolo de segurança em uma pandemia. Tem casos de pessoas morrendo sozinha em casa porque familiares estão internados. Esse vírus reage em algumas pessoas de uma forma surpreendente. A pessoa muitas vezes está tranquila, com sintomas leves, e do nada se agravam. Não custa nada usar uma máscara, mas a arrogância e a ignorância são maiores do que a vontade de fazer o que é certo. (Patricia Follador) . E o povo ainda não tem responsabilidade social. Tem que ser muito ignorante para não entender as necessidades de cumprir um protocolo de segurança em uma pandemia. Tem casos de pessoas morrendo sozinha em casa porque familiares estão internados. Esse vírus reage em algumas pessoas de uma forma surpreendente. A pessoa muitas vezes está tranquila, com sintomas leves, e do nada se agravam. Não custa nada usar uma máscara, mas a arrogância e a ignorância são maiores do que a vontade de fazer o que é certo.