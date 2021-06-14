Covid-19: Parque Estadual da Pedra Azul está fechado para visitação

Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins Crédito: Tamires Mutz/Iema

De acordo com o mapa de risco, atualizado semanalmente pelo governo do Estado, podem abrir apenas os parques que ficam em cidades classificadas em risco moderado ou baixo.

59º Mapa de Risco da Covid-19 no ES Crédito: Divulgação/Governo do ES

Quem for visitar os parques estaduais Forno Grande, em Castelo; Cachoeira da Fumaça, em Alegre; Itaúnas, em Conceição da Barra; e Paulo Cesar Vinha, em Guarapari, deve ficar atento às regras e limites de visitação de cada um deles.