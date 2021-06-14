Covid-19: Parque Estadual da Pedra Azul está fechado para visitação

O Parque Estadual da Pedra Azul, localizado em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, vai permanecer fechado para visitação durante a semana. O anúncio foi feito após a divulgação do 59º mapa de risco da Covid-19, na última sexta-feira (11). O município aparece em risco alto de contaminação.
De acordo com o mapa de risco, atualizado semanalmente pelo governo do Estado, podem abrir apenas os parques que ficam em cidades classificadas em risco moderado ou baixo.
Quem for visitar os parques estaduais Forno Grande, em Castelo; Cachoeira da Fumaça, em Alegre; Itaúnas, em Conceição da Barra; e Paulo Cesar Vinha, em Guarapari, deve ficar atento às regras e limites de visitação de cada um deles.
Os visitantes devem usar máscaras, levar o próprio recipiente para beber água, além do álcool 70% para realizar a higienização das mãos com frequência. Pessoas que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19 devem evitar a visitação ou acessar em horários de menor lotação.