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Risco alto

Covid-19: Parque Estadual da Pedra Azul está fechado para visitação

De acordo com o mapa de risco, atualizado semanalmente pelo governo do ES, podem abrir apenas os parques que ficam em cidades classificadas como de risco moderado ou baixo
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

14 jun 2021 às 19:27

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 19:27

Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins
Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins Crédito: Tamires Mutz/Iema
O Parque Estadual da Pedra Azul, localizado em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, vai permanecer fechado para visitação durante a semana. O anúncio foi feito após a divulgação do 59º mapa de risco da Covid-19, na última sexta-feira (11). O município aparece em risco alto de contaminação.
De acordo com o mapa de risco, atualizado semanalmente pelo governo do Estado, podem abrir apenas os parques que ficam em cidades classificadas em risco moderado ou baixo.
59º Mapa de Risco da Covid-19 no ES
59º Mapa de Risco da Covid-19 no ES Crédito: Divulgação/Governo do ES
Quem for visitar os parques estaduais Forno Grande, em Castelo; Cachoeira da Fumaça, em Alegre; Itaúnas, em Conceição da Barra; e Paulo Cesar Vinha, em Guarapari, deve ficar atento às regras e limites de visitação de cada um deles.
Os visitantes devem usar máscaras, levar o próprio recipiente para beber água, além do álcool 70% para realizar a higienização das mãos com frequência. Pessoas que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19 devem evitar a visitação ou acessar em horários de menor lotação.

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