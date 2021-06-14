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Sete dias antes

Covid-19: morador do ES será avisado por SMS para tomar 2ª dose da vacina

Segundo o secretário Nésio Fernandes, esta quarta-feira (16) será o dia de treinamento e gravação dos vídeos para a disseminação do novo sistema estadual de logística, registro e agendamento da vacinação contra a Covid-19

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 17:06

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

14 jun 2021 às 17:06
Golpes por SMS atingem principalmente clientes de banco
SMS será disparado para lembrar moradores sobre segunda dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: Pixabay
Muitos capixabas que fizeram o agendamento e tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 não compareceram para tomar a chamada D2, a segunda dose da imunização. A afirmação foi feita pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, com o subsecretário em Vigilância e Saúde, Luiz Carlos Reblin, nesta segunda-feira (14). Pensando nisso, o Espírito Santo vai passar a contar com uma plataforma que vai ajudar a lembrar os moradores sobre quando deverá tomar a segunda dose da imunização.
A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa no início da tarde desta segunda (14). Segundo o secretário, esta quarta-feira (16) será o dia de treinamento e gravação dos vídeos para a disseminação do novo sistema estadual de logística, registro e agendamento da vacinação contra a Covid-19. 
"Dez municípios capixabas estão sendo selecionados, onde a produção audiovisual será disponibilizada para que 100% das cidades do Espírito Santo, até o final da próxima semana, também possam ser treinadas"
Nésio Fernandes - secretário de Estado da Saúde do ES
Nésio Fernandes explica que o sistema foi aperfeiçoado tendo como modo de envio o SMS, que vai disparar uma mensagem para o morador sete dias antes de vencer o prazo de aplicação da dose 2. "Cada pessoa vacinada receberá uma mensagem alertando que ela deve estar atenta à vacinação da D2 no seu município. A cada três dias, ela também será alertada para comparecer e completar o esquema de vacinação, caso não exista a aplicação da D2", explicou o secretário.
Fernandes reitera que o objetivo é avançar, em uma comunicação direta, apoiando os municípios na mobilização, para garantir que toda a população capixaba tenha todo o esquema completo. O subsecretário Luiz Carlos Reblin completou dizendo que o sistema permite uma geração de relatório. "Cada unidade poderá fazer seu relatório de quem precisa vacinar e que, porventura, não tenha chegado para a segunda dose de imunização. E aí vai emitir o alerta que faltou", disse.

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SISTEMA DESENVOLVIDO NO RIO GRANDE DO NORTE

Nésio Fernandes conta que o sistema foi desenvolvido por professores e estudantes do Laboratório de Inovação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. "Queremos agradecer a todos os responsáveis, que desenvolveram a aplicação e disponibilizaram a mesma para já ser utilizada no projeto de Viana", acrescentou o secretário.
Agora, a equipe da universidade faz os últimos ajustes para colocar nas condições de uso para o Espírito Santo.  "Agradeço a todos os professores e alunos que desenvolveram essa solução. O app já está em uso no Rio Grande do Norte, e passa a ser tecnologia compartilhada com o Espírito Santo", finalizou.

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