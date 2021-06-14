Após apresentar melhora, padre de Vitória volta a ser intubado contra a Covid

O padre Fernando Antônio Silva de Souza foi internado por complicações da Covid-19 Crédito: Reprodução/Facebook/Arquidiocese de Vitória

O padre Fernando Antônio Silva de Souza , pároco na paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro Jucutuquara, em Vitória, voltou a ser intubado após ter apresentado uma ligeira melhora durante a internação para o tratamento da Covid-19. A informação foi divulgada pela Arquidiocese de Vitória.

No último sábado (12), dia do aniversário de padre Fernando, ele havia saído do tubo, voltando apenas para a máscara de oxigênio, após responder bem ao tratamento. No entanto, na tarde deste domingo (13), a situação voltou a se agravar e o sacerdote precisou ser intubado novamente.

“Na tarde de hoje (domingo, 13) pe. Fernando precisou voltar à intubação. A situação dele se agravou e a máscara de ventilação não estava sendo suficiente. Intensifiquemos nossas orações”, informou a Arquidiocese de Vitória em nota.