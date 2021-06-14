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Corrente de oração

Após apresentar melhora, padre de Vitória volta a ser intubado contra a Covid

O padre Fernando Antônio Silva de Souza apresentou melhora no último sábado (12) e saiu da intubação. Mas, após situação se agravar novamente, ele precisou voltar para o tubo neste domingo (13)

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 06:58

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

14 jun 2021 às 06:58
O padre Fernando Antônio Silva de Souza foi internado por complicações da Covid-19
O padre Fernando Antônio Silva de Souza foi internado por complicações da Covid-19 Crédito: Reprodução/Facebook/Arquidiocese de Vitória
O padre Fernando Antônio Silva de Souza, pároco na paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro Jucutuquara, em Vitória, voltou a ser intubado após ter apresentado uma ligeira melhora durante a internação para o tratamento da Covid-19. A informação foi divulgada pela Arquidiocese de Vitória.
No último sábado (12), dia do aniversário de padre Fernando, ele havia saído do tubo, voltando apenas para a máscara de oxigênio, após responder bem ao tratamento. No entanto, na tarde deste domingo (13), a situação voltou a se agravar e o sacerdote precisou ser intubado novamente.
“Na tarde de hoje (domingo, 13) pe. Fernando precisou voltar à intubação. A situação dele se agravou e a máscara de ventilação não estava sendo suficiente. Intensifiquemos nossas orações”, informou a Arquidiocese de Vitória em nota.
Padre Fernando tem 36 anos e é pároco na paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro Jucutuquara, na Capital. Ele começou a sentir os primeiros sintomas da Covid-19 no dia 31 de maio. Logo depois, no dia 3 de junho, os sintomas aumentaram e ele foi internado. No dia 8, ele precisou ser transferido para uma UTI após piora no quadro.

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