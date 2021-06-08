O padre Fernando Antônio Silva de Souza foi internado por complicações da Covid-19 Crédito: Reprodução/Facebook/Arquidiocese de Vitória

Your browser does not support the audio element. Padre de Vitória é intubado na UTI após piora em infecção por Covid-19

O padre Fernando Antonio Silva de Souza, de 36 anos, segue internado em um hospital particular de Vitória . Ele foi intubado na última terça-feira (8) em decorrência de complicações da infecção por Covid-19 , e já estava internado na UTI desde o dia 3 de junho.

Segundo o padre Ricardo Passamani, Fernando Antonio está respondendo bem à intubação, tendo normalizado a saturação. Nesta sexta-feira (11), o quadro de saúde dele era considerado estável e os médicos avaliam a possibilidade de reduzir a quantidade de oxigênio utilizada pelo sacerdote.

"Ele tem uma estabilidade no seu quadro, com algumas tendências de melhora. Não está precisando ficar pronado, de barriga para baixo. Está na posição supino, o que é um bom sinal", afirmou.

O padre Ricardo explicou também que Fernando não possui comorbidades ou nenhum tipo de instabilidade no organismo que possa provocar uma piora no quadro.

"Ele foi intubado porque tinha um cansaço respiratório e as medidas não invasivas não estavam sendo suficientes, ele teve queda de saturação. Ele está respondendo bem ao tratamento, a saturação melhorou e não tem outro fator complicador. Ele não tem comorbidade e nem instabilidades no organismo", disse o padre Ricardo.