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Coronavírus

Padre de Vitória é intubado na UTI após piora em infecção por Covid-19

O padre  Fernando Antonio Silva de Souza foi intubado no início da tarde de terça-feira (8); ele sentiu os primeiros sintomas no dia 31 de maio e foi internado no dia 03 de junho
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

08 jun 2021 às 19:41

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 19:41

O padre Fernando Antônio Silva de Souza foi internado por complicações da Covid-19
O padre Fernando Antônio Silva de Souza foi internado por complicações da Covid-19 Crédito: Reprodução/Facebook/Arquidiocese de Vitória
Padre de Vitória é intubado na UTI após piora em infecção por Covid-19
O padre Fernando Antonio Silva de Souza, de 36 anos, segue internado em um hospital particular de Vitória. Ele foi intubado na última terça-feira (8) em decorrência de complicações da infecção por Covid-19, e já estava internado na UTI desde o dia 3 de junho.
Segundo o padre Ricardo Passamani, Fernando Antonio está respondendo bem à intubação, tendo normalizado a saturação. Nesta sexta-feira (11), o quadro de saúde dele era considerado estável e os médicos avaliam a possibilidade de reduzir a quantidade de oxigênio utilizada pelo sacerdote.
"Ele tem uma estabilidade no seu quadro, com algumas tendências de melhora. Não está precisando ficar pronado, de barriga para baixo. Está na posição supino, o que é um bom sinal", afirmou.
O padre Ricardo explicou também que Fernando não possui comorbidades ou nenhum tipo de instabilidade no organismo que possa provocar uma piora no quadro.

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"Ele foi intubado porque tinha um cansaço respiratório e as medidas não invasivas não estavam sendo suficientes, ele teve queda de saturação. Ele está respondendo bem ao tratamento, a saturação melhorou e não tem outro fator complicador. Ele não tem comorbidade e nem instabilidades no organismo", disse o padre Ricardo.
Ainda conforme explicado pelo padre Ricardo, Fernando Antonio começou a sentir os primeiros sintomas da Covid-19 no dia 31 de maio. Logo depois, no dia três de junho, os sintomas aumentaram e ele foi internado.

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