Acostumado a se fixar em paredes e tetos e, com seus superpoderes, salvar a humanidade, o "Homem-Aranha" cumpriu uma missão muito especial em Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (8). O personagem mudou a rotina das crianças que estão internadas na Unidade de Pronto-atendimento 24 horas (UPA Infantil).
A visita deixou o clima na unidade mais leve e levou alegria para os pequenos, que convivem com a ansiedade da internação. A pequena Mirelle Rosa de Souza, de 5 anos, sofre de bronquite asmática e deve receber alta nesta quarta-feira (9). Enquanto aguardava o dia de ir embora, a menina se divertiu com a visita inesperada.
“Não é todo dia que encontramos nossos super-heróis. É alegria pura. Representa mais tranquilidade para todos, para nós mamães e para as crianças também. O tempo parece passar mais rápido quando temos estas atividades de interação”, comentou a mãe Michele Nascimento Rosa.
A iniciativa faz parte do projeto final do curso de estudantes de psicologia de uma faculdade particular da cidade. “Nosso objetivo é levar alegria às crianças e também aproximar o colaborador, principalmente aquele que não tem contato direto com as crianças, como nas áreas administrativas”, disse Lívia Paneto Grassi, uma das estudantes envolvidas na ação.
Elza Fernandes é moradora do bairro Planalto e acompanha o filho Gabriel Ferraz, de 12 anos, que passou por uma pequena cirurgia e se recupera na UPA. Ela conta que a chegada inesperada de um super-herói deixou o ambiente menos tenso.
Homem-Aranha visita hospital e alegra crianças internadas em Linhares
“Estar em um ambiente hospitalar é sempre muito tenso e quando nos deparamos com um personagem infantil que a criançada adora, e o Gabriel também, deixa tudo mais leve, menos tenso. Ele estava dormindo, mas quando abriu os olhos e viu o 'Homem-Aranha', ficou mais animado”, disse.
Segundo a diretora da UPA Infantil, Débora Barros Tesch, este tipo de ação é incentivada pela direção e conta com total apoio da equipe da unidade, pois é muito positiva para os pacientes. “A ação reflete o quanto a UPA Infantil prioriza o atendimento humanizado, aquele atendimento voltado inteiramente para a promoção do bem-estar e alegria do paciente e de seus familiares. Esses minutos de descontração podem ajudar e muito na recuperação das crianças”, pontua Débora.