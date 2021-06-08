Covid-19: ES vai receber mais de 50 mil doses da vacina Pfizer

50.310 doses da vacina Pfizer enviadas pelo @minsaude chegarão hoje ao ES. Ainda nesta semana está previsto o envio de mais 75.250 doses da AstraZeneca. Vacine-se!

Com esta previsão, a expectativa é conseguir já vacinar a população de 18 anos até o final de julho. “Se tivermos as vacinas, no ritmo que acreditamos, trabalhamos para fechar julho já vacinando uma população próxima de 18 anos”, informou o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista para a jornalista Fernanda Queiroz, na CBN Vitória.