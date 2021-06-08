Covid-19: ES vai receber mais de 50 mil doses da vacina Pfizer

O governo do Estado receberá, na tarde desta terça-feira (8), mais 50.310 doses da vacina contra a Covid-19 do laboratório americano Pfizer, enviadas pelo Ministério da Saúde. A informação é do governador Renato Casagrande, divulgada em suas redes sociais.
Ainda esta semana também está prevista a chegada de mais 75.250 doses do imunizante Astrazeneca.
Em entrevista no final de maio, o secretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, informou que o Espírito Santo espera receber, no mês de junho, cerca de 800 mil doses de imunizantes contra a Covid-19.
Com esta previsão, a expectativa é conseguir já vacinar a população de 18 anos até o final de julho. “Se tivermos as vacinas, no ritmo que acreditamos, trabalhamos para fechar julho já vacinando uma população próxima de 18 anos”, informou o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista para a jornalista Fernanda Queiroz, na CBN Vitória.