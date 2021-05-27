Covid-19: vacinação para maiores de 18 anos deve começar até julho no ES

Com as doses de vacina contra a Covid-19 que o Espírito Santo espera receber a partir de junho, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estima que até o final do mês de julho já seja possível começar a imunização da população da faixa etária dos 18 anos.
“Se tivermos as vacinas, no ritmo que acreditamos, trabalhamos para fechar julho já vacinando uma população próxima de 18 anos”, informou o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista para a jornalista Fernanda Queiroz, na CBN Vitória.
Reblin destaca que a expectativa era de receber, no mês de junho, cerca de 1 milhão de doses contra a Covid-19. Mas relata que nesta quarta-feira (26), o volume foi reduzido para pouco mais de 800 mil doses.
“Ainda assim a expectativa é de que avancemos um pouco mais na vacinação para a população em geral. Estamos aguardando a definição do Ministério da Saúde para começar a vacinar a população da faixa etária abaixo de 60, ainda em junho”, relatou o subsecretário.
OUTROS GRUPOS
O governo vai iniciar, na tarde desta quinta-feira (27), a vacinação da população de rua. São cerca de 2,5 mil pessoas. “Pela vulnerabilidade em que vivem, tanto do ponto de vista biológico, quanto outras doenças, com dificuldade para manutenção da higiene pessoal, da alimentação, características da vida deles, do dia a dia deles, eles são considerados do grupo prioritário”, explicou Reblin.
Na próxima semana também será iniciada a vacinação dos portuários e aeroportuários, grupo incluído no Plano Nacional de Imunização e para o qual o Ministério da Saúde já enviou doses da vacina: 18 mil para os portuários e 900 para os aeroportuários.
Nesta quarta-feira (26) o estado também iniciou a vacinação dos rodoviários. Vão ser imunizados, inicialmente, cerca de 6,5 mil profissionais, de um total de 22 mil no Estado. Eles atuam no transporte metropolitano, municipal, intermunicipal e interestadual.