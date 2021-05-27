Covid-19: vacinação para maiores de 18 anos deve começar até julho no ES

Estado deve receber pelos menos 800 mil vacinas contra a Covid-19 em junho Crédito: Gustavo Fring/ Pexels

“Se tivermos as vacinas, no ritmo que acreditamos, trabalhamos para fechar julho já vacinando uma população próxima de 18 anos”, informou o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista para a jornalista Fernanda Queiroz, na CBN Vitória.

Reblin destaca que a expectativa era de receber, no mês de junho, cerca de 1 milhão de doses contra a Covid-19. Mas relata que nesta quarta-feira (26), o volume foi reduzido para pouco mais de 800 mil doses.

“Ainda assim a expectativa é de que avancemos um pouco mais na vacinação para a população em geral. Estamos aguardando a definição do Ministério da Saúde para começar a vacinar a população da faixa etária abaixo de 60, ainda em junho”, relatou o subsecretário.

OUTROS GRUPOS

O governo vai iniciar, na tarde desta quinta-feira (27), a vacinação da população de rua . São cerca de 2,5 mil pessoas. “Pela vulnerabilidade em que vivem, tanto do ponto de vista biológico, quanto outras doenças, com dificuldade para manutenção da higiene pessoal, da alimentação, características da vida deles, do dia a dia deles, eles são considerados do grupo prioritário”, explicou Reblin.

Na próxima semana também será iniciada a vacinação dos portuários e aeroportuários, grupo incluído no Plano Nacional de Imunização e para o qual o Ministério da Saúde já enviou doses da vacina: 18 mil para os portuários e 900 para os aeroportuários.