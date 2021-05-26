Covid-19: 2,5 mil moradores de rua serão vacinados no ES

Vacina contra a Covid-19 Crédito: Márcia Leal/PMCI

Até o final desta semana, cerca de 2,5 mil pessoas que estão em situação de rua vão ser imunizadas contra a Covid-19 no Espírito Santo. O público está incluído no grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.

O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (26), durante o ato simbólico que marcou o início da vacinação dos rodoviários no Palácio Anchieta . “Ainda esta semana iniciaremos a vacinação da população de rua”, disse o governador Renato Casagrande.

Para imunizar a população de rua, vão ser utilizadas doses da reserva técnica que o Espírito Santo recebe. “Tomamos a decisão de fazermos um processo mais adiantado com a reserva técnica. Os funcionários da saúde tem sido cuidadosos e não temos tido perdas de doses. E quanto mais conseguirmos adiantar a vacinação, melhor para todos nós”, explicou o governador.

Ainda não há informações sobre como será a imunização dos que vivem nas ruas, em quais locais ela ocorrerá e se vai abranger moradores de todos os municípios. Mais detalhes serão divulgados nos próximos dias.

PORTUÁRIOS SERÃO OS PRÓXIMOS

A imunização dos aeroportuários - que atuam em aeroportos -, e dos portuários, no Espírito Santo deve começar a partir da próxima semana. As duas categorias, explicou Casagrande, foram incluídas no Plano Nacional de Imunização (PNI).

Para eles o Ministério da Saúde já enviou as doses da vacina contra a Covid-19. São cerca de 18 mil para os portuários e 900 para os aeroportuários.