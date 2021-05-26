Covid-19: confira como será a vacinação dos rodoviários no ES

Em ato simbólico, o Governo do Estado inicia a vacinação de rodoviários contra a Covid-19 Crédito: Ricardo Medeiros

Os rodoviários do Estado começaram a ser vacinados contra a Covid-19, na manhã desta quarta-feira (26), em um ato simbólico realizado no Palácio Anchieta, em Vitória.

De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa) , 6.500 doses serão destinadas ao grupo, formado por mais 22 mil motoristas e cobradores em todo o Estado, sendo 12 mil somente na Grande Vitória.

"Estamos tendo a oportunidade de avançar na vacinação de algumas categorias de trabalhadores, que estão permanentemente expostos. Primeiro serão os profissionais dos transportes coletivos, que lidam com mais pessoas diariamente, e vamos avançando de acordo com que as vacinas forem chegando", afirmou o governador Renato Casagrande.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, destacou que os rodoviários fazem parte do grupo de trabalhadores que permaneceu trabalhando, nas ruas, durante toda a fase da pandemia, incluindo a mais recente, quando transportaram os trabalhadores da saúde.

Assim que a imunização dos rodoviários for concluída, a intenção, segundo o governador, é ampliar para outros profissionais, tais como motoristas de caminhões, de aplicativos, de vans, taxistas. "Isto acontecerá a medida que formos recebendo mais vacinas", explicou.

CERIMÔNIA

Na manhã desta quarta-feira (26), foram vacinados cinco motoristas, alguns deles atuam no sistema Transcol . O primeiro a receber a dose foi da empresa Águia Branca, Altair José de Brito. Na sequência foram imunizados o motorista da Unimar, Jailton Nascimento Silva, a cobradora da Unimar Patrícia Simões dos Santos, o motorista da Satélite, Alex da Silva Ferreira, e a motorista da Santa Paula, Simone Barbosa Pimentel.

Patrícia, que estava emocionada com a imunização, conta que foi avisada na noite desta terça-feira (25). “É muito bom. Nos deixa mais tranquila para trabalhar. Estou até nervosa”, conta.

Em ato simbólico, o Governo do Estado inicia a vacinação de rodoviários contra a Covid-19 Crédito: Ricardo Medeiros

COMO SERÁ A VACINAÇÃO

A vacinação será destinada aos rodoviários que atuam no transporte metropolitano, municipal, intermunicipal e interestadual. A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) enviou os nomes dos profissionais para os municípios, que serão responsáveis por organizar a imunização da categoria.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, explicou que, nas cidades onde o volume de profissionais for maior, os municípios poderão optar por imunizar os rodoviários nos locais de trabalho.

As doses utilizadas fazem parte da reserva técnica dos imunizantes da Astrazeneca que chegam ao Espírito Santo.

O governador explicou que a reserva corresponde a 5% das vacinas que são enviadas para o Estado e que o percentual de perdas de doses, no Espírito Santo, tem sido pequeno, o que permite que elas possam ser utilizadas para imunizar as categorias, como professores, profissionais de segurança, rodoviários, dentre outros.

NOVAS CATEGORIAS QUE VÃO SER IMUNIZADAS